В Баткене за уклонение от уплаты алиментов должник получил два года тюрьмы

В Баткенской области за уклонение от уплаты алиментов должник приговорен к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает служба судебных исполнителей при Генпрокуратуре.

По ее данным, в производстве подразделения службы судебных исполнителей Баткенской области находилось исполнительное производство в отношении должника Д.С.К. о взыскании алиментов в размере 1/2 части дохода в пользу О.Ж.Г.

В ходе исполнительных действий установлено, что задолженность по алиментам с 8 декабря 2022 года по 1 января 2026-го составила 425 тысяч 801 сом.

В связи с уклонением от уплаты алиментов материалы направлены в суд. 3 апреля приговором Баткенского районного суда Д.С.К. взят под стражу в зале суда и приговорен к двум годам лишения свободы.