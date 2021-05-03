Ситуация на границе. Кыргызстанцы в Чикаго собрали более $85 тысяч для баткенцев

Кыргызстанцы в городе Чикаго штата Иллинойс США собрали более $85 тысяч для пострадавших баткенцев. Об этом сообщила блогер Гулайым Мурзаева.

По ее словам, на 2 мая сумма средств, собранных кыргызстанцами, проживающими в Америке, достигла $85 тысяч.

«Сумма будет еще расти. К сбору денег политические силы и государство не имеют отношения. По поводу их распределения также можете не переживать. После завершения акции средства будут тщательно подсчитаны и розданы», — написала Гулайым Мурзаева на своей странице Instagram.

Отмечается, что это средства от продажи блюд, изготовленных кыргызскими семьями, и добровольные пожертвования.

Финансовую поддержку также оказали этнические кыргызы, проживающие в автономном округе Кызыл-Суу КНР. Они передали активистам 97 тысяч 500 сомов.

Фото Facebook. Помощь от этнических кыргызов

Гуманитарную помощь оказали и дунгане, проживающие в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.