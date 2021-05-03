Власти должны быть прозрачными и подотчетными. Обращение медиасообщества

Медиасообщество выступило с обращением. Оно приурочено ко Всемирному дню свободы печати. В нем медиапредставители просят обратить особенное внимание на важность защиты свободы слова и свободы СМИ в Кыргызстане.

В обращении говорится, что сегодня журналисты негосударственных СМИ Кыргызстана сталкиваются с беспрецедентным уровнем запугивания и преследования в соцсетях, которые начались еще в 2019 году. Тогда в Кыргызстане была проведена серия серьезных журналистских расследований, в ходе которых были выявлены коррупция на высоком уровне и схемы хищения через таможню. Как пишет издание openDemocracy, в стране организованы многочисленные фабрики троллей.

«Мы считаем, что одной целью кампаний этих фабрик является дискредитация журналистов негосударственных СМИ и их расследований через массовое вбрасывание проплаченных постов в соцсетях, чтобы с одной стороны — заглушить журналистов, а с другой — манипулировать, влиять на граждан, избирателей. Так, атаки на журналистов негосударственных СМИ в октябре 2020 года после парламентских выборов и смены власти включали в себя угрозы физического насилия и нападения не только онлайн, но и офлайн», — сказано в заявлении.

В ноябре-январе 2020 года онлайн-атаки в адрес журналистов продолжились. Это было связано с тем, что журналисты негосударственных СМИ задавали вопросы по поводу содержательных вызовов и рисков новой редакции Конституции или информировали общество о допущенных процедурных нарушениях, касающихся процесса внесения изменений в Конституцию. Из заявления медиасообщества

Медиаэксперты подчеркивают, что высокопоставленные публичные политики не только не осуждают нападки на журналистов со стороны своих сторонников, но и сами не воздерживаются от двусмысленных высказываний в отношении журналистов и иных граждан, законно реализующих свое конституционное право и высказывающих свое мнение.

Преследование альтернативного мнения, к сожалению, имеет свое продолжение в государственных СМИ, которые используются для пропаганды и одностороннего освещения происходящего в стране.

«Несмотря на колоссальное давление, журналисты негосударственных СМИ трудятся каждый день, обеспечивая гражданам нашей страны доступ к информации. Это было особенно важно в эти дни, когда на приграничной территории Кыргызстана и Таджикистана произошел вооруженный конфликт. Так как именно благодаря материалам журналистов наших негосударственных СМИ и их своевременному распространению на иностранных языках обеспечивался доступ к достоверной информации о происходящем в нашей стране не только внутри Кыргызстана, но и далеко за его пределами», — говорится в обращении.

Несмотря на все трудности и риски, журналисты и репортеры, находящиеся на месте событий и не только, ответственно выполняли свой долг, проявив себя активными защитниками прав человека и медиаторами в вопросе деэскалации и урегулирования ситуации посредством сбора и распространения достоверной, сбалансированной и оперативной информации. Медиаэксперты напоминают: ситуация на границе все еще остается хрупкой и неустойчивой, в этой связи стоит в очередной раз напомнить власти, что для того, чтобы общество доверяло и принимало решения государства, они должны быть прозрачными и подотчетными.

Для этого государство должно обеспечить СМИ доступом к информации, чтобы журналисты, в свою очередь, обеспечили общество оперативной и достоверной информацией о событиях и решениях, принимаемых в стране. Из заявления медиасообщества

Конфликт на границе начался 28 апреля. В нем участвовали местные жители, армейские подразделения и тяжелая техника. О перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

За медицинской помощью обратились 179 кыргызстанцев, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуировали. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 10 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских селах разрушили 78 домов, две школы и другие объекты. Пострадали погранзаставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожар уничтожил более 10 домов.

По конфликту Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.