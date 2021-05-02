Пограничников и силовиков нужно передислоцировать на юг, считают читатели 24.kg

Подавляющее большинство читателей 24.kg считают, что пограничников и силовиков необходимо передислоцировать на юг страны. Таковы результаты опроса.

На кыргызско-таджикской границе опять конфликт. Он начался 29 апреля в районе водораспределителя «Головной». Инцидент между сельчанами, которые закидали друг друга камнями, перерос в вооруженное столкновение, стороны стали применять оружие. После обстрела ряда кыргызских сел за медицинской помощью обратились 173 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок.

Из зоны конфликта эвакуировали более 27 тысяч кыргызстанцев.

24.kg решило поинтересоваться у читателей, необходимо ли передислоцировать пограничников ближе к эпицентру напряженности?

43 процента участников опроса, или 1 тысяча 518 человек, считают, что пограничники должны быть ближе к южным рубежам. 39 процентов читателей (1 тысяча 376 голосов) предлагают передислоцировать не только военнослужащих Погранслужбы ГКНБ, но и всех силовиков. 309 человек, или 8 процентов, полагают, что это не поможет. 4 процента, или 170 читателей, ответили: «Нет, уже пробовали, все равно толку нет». Лишь 3 процента (114 человек) ответили, что им все равно.

Фото — скриншот. Итоги опроса

Отметим, каждый раз, когда происходит конфликт, кыргызстанцы начинают обсуждать вопрос перевода силовиков на юг. Такие попытки предпринимались, и инициировались соответствующие документы, но вопрос до сих пор не решен.