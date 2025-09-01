Погранслужба сообщила о гибели двух кыргызстанцев на границе с Узбекистаном

Узбекский пограничный наряд применил оружие в отношении двух граждан Кыргызстана, в результате чего те скончались. Об этом 24.kg сообщили в управлении информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

25 августа в милицию заявили о пропаже двух жителей села Айгыр-Жал Чаткальского района Джалал-Абадской области.

28 августа в рамках рабочей встречи пограничные представители узбекской стороны сообщили, что 15 августа на территории РУз, в районе стыка границ Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, узбекский пограничный наряд обнаружил двух неизвестных граждан. По информации узбекской стороны, при попытке их задержания ввиду неподчинения требованиям пограничники применили оружие. В результате оба гражданина получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью.

31 августа родственники пропавших кыргызстанцев выехали в Узбекистан и подтвердили личности погибших.

Сегодня через контрольно-пропускной пункт «Баймак» тела двух граждан КР переданы кыргызской стороне и доставлены в морг Кербена для экспертизы.

Кроме того, главы пограничных ведомств Кыргызстана и Узбекистана договорились о совместном разбирательстве на местности начиная со 2 сентября. Узбекская сторона выразила готовность передать КР обнаруженное имущество погибших граждан — трех лошадей и палатку.

Пограничная служба ГКНБ выражает глубокую обеспокоенность произошедшим. По обстоятельствам гибели кыргызстанцев проводится всестороннее расследование, результаты которого будут доведены до общественности.