11:49
USD 87.45
EUR 91.44
RUB 0.96
Общество

ГКНБ будет страховать жизнь и здоровье пограничников

ГКНБ будет страховать жизнь и здоровье пограничников. Ведомство объявило конкурс на право обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности на 2025 год. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Общий объем страховых выплат составит 43,9 миллиона сомов, финансирование производится по факту наступления страхового случая.

Выплаты предусмотрены в случае гибели, получения увечий, установления инвалидности или досрочного увольнения по медицинским показаниям.

По данным ведомства, сейчас задолженность по страховым выплатам составляет 330 тысяч сомов.

К участию в конкурсе допускаются только страховые компании, капитал которых сформирован без участия иностранных инвестиций. Организация должна иметь не менее двух лет опыта в сфере личного страхования, а также лицензию на деятельность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320367/
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош задержаны члены международной наркогруппировки
В НТРК опровергли информацию о присвоении крупной суммы денег руководством
В городе Ош мужчина дал взятку чекисту, проверявшему законность приватизации
Задержан еще один член партии «Социал-демократы»
Приватизированный детский лагерь «Орленок» вернули в собственность государства
Член ОПГ Кольбаева отобрал детский сад в Сосновке и оформил на отца с братом
ГКНБ просят вернуть препараты, изъятые как вещдоки из Наццентра онкологии
Государству вернули имущество бывшего Мин-Кушского завода «Оргтехника»
При получении $10 тысяч задержан следователь Первомайского РУВД Бишкека
ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева
Популярные новости
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Духовное управление мусульман сообщило дату начала Орозо Духовное управление мусульман сообщило дату начала Орозо
Племянница Садыра Жапарова Лазат Нуркожоева выходит замуж за&nbsp;Амантура Исмаилова Племянница Садыра Жапарова Лазат Нуркожоева выходит замуж за Амантура Исмаилова
Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься и&nbsp;во&nbsp;сколько это обойдется Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься и во сколько это обойдется
Бизнес
Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях
MEGA объявляет о&nbsp;проведении аукциона по&nbsp;реализации автомобилей MEGA объявляет о проведении аукциона по реализации автомобилей
Манифест новой эпохи Манифест новой эпохи
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; подвело итоги 2024 года ОАО «Кыргызтелеком» подвело итоги 2024 года
19 февраля, среда
11:44
В Узбекистане разрешат создавать микрофинансовые банки В Узбекистане разрешат создавать микрофинансовые банки
11:37
Мошенники стали обманывать людей, прикрываясь лицами депутатов — Жанар Акаев
11:27
Торага Жогорку Кенеша опроверг слухи о роспуске парламента
11:17
В Жогорку Кенеше хотят снять председателя одного из комитетов
11:17
ГКНБ будет страховать жизнь и здоровье пограничников