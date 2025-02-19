ГКНБ будет страховать жизнь и здоровье пограничников. Ведомство объявило конкурс на право обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности на 2025 год. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Общий объем страховых выплат составит 43,9 миллиона сомов, финансирование производится по факту наступления страхового случая.

Выплаты предусмотрены в случае гибели, получения увечий, установления инвалидности или досрочного увольнения по медицинским показаниям.

По данным ведомства, сейчас задолженность по страховым выплатам составляет 330 тысяч сомов.

К участию в конкурсе допускаются только страховые компании, капитал которых сформирован без участия иностранных инвестиций. Организация должна иметь не менее двух лет опыта в сфере личного страхования, а также лицензию на деятельность.