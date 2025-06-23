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Власть

Новый военный городок спецотряда «Бору» открыли в Баткенской области

Фото ГКНБ. В Баткенской области открыт новый военный городок спецотряда «Бору»

В селе Торт-Куль Баткенского района состоялось открытие нового военного городка войсковой части 2053 специального назначения «Бору» Погранслужбы ГКНБ. В церемонии участвовал председатель Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, сообщил пресс-центр ведомства.

Военнослужащим вручили ключи от новых служебных квартир. Строительство городка профинансировано из республиканского бюджета.

Комплекс включает казармы, штаб, санитарную часть, автопарки, спортивный городок с мини-футбольным полем, складские помещения, заправочные станции, инженерные сооружения — котельную, насосную станцию, водозабор, систему канализации и электроснабжения.

Особенность городка — интеграция национальных элементов: зоны отдыха и спортивные площадки выполнены в традиционном кыргызском стиле. Также на территории расположен мемориальный комплекс в память о погибших военнослужащих отряда.

«Мы ценим важную роль военнослужащих в обеспечении безопасности государства. Улучшение служебных и бытовых условий пограничников находится на личном контроле главы государства. Уверен, вы продолжите достойно выполнять поставленные задачи по охране государственных рубежей», — заявил Камчыбек Ташиев.

В рамках визита глава ГКНБ также посетил Баткенский пограничный отряд. Здесь построили банно-прачечный комплекс, летнюю кухню, учебный класс и новый 60-квартирный жилой дом. Военнослужащим вручили ключи от квартир.

По словам Камчыбека Ташиева, создание комфортных условий особенно важно для тех, кто несет службу в сложных климатических и географических условиях высокогорья.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333799/
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