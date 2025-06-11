В Бишкеке 77 пограничникам выдали квартиры

Сегодня в Бишкеке состоялась церемония вручения ключей от новых квартир военнослужащим Пограничной службы ГКНБ.

Как сообщили в управлении информации и коммуникаций ПС, в рамках жилищной программы «Мой дом» 77 пограничников получили квартиры в жилом комплексе «Мурас Ордо» по улице Маликова, 91.

Отмечается, что до конца года квартиры в столице выдадут еще 60 пограничникам. Также новоселье отметят 100 семей в Баткенской и Иссык-Кульской областях.

В ведомстве подчеркнули, что по всей стране активно ведется строительство домов в рамках государственной программы «Мой дом», участниками которой являются и военнослужащие ПС ГКНБ.

За последние пять лет более 570 семей пограничников получили новые квартиры.