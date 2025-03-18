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Общество

Пограничники будут обеспечивать себя продуктами сами

Кабинет министров принял постановление о развитии подсобных хозяйств в соединениях, воинских частях и учреждениях Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности.

Согласно постановлению, подсобные хозяйства будут содержаться на условиях самоокупаемости, с привлечением труда военнослужащих срочной службы в свободное от боевой подготовки время, а также рабочих.

Как отмечается, основной целью развития подсобных хозяйств является увеличение производства сельскохозяйственной продукции, включая продукты полеводства, животноводства, пчеловодства, птицеводства и рыболовства. Эта продукция будет направлена на плановое обеспечение продовольствием личного состава Погранслужбы, создание неснижаемого запаса на особый период и организацию дополнительного питания военнослужащих.

Продукция, сдаваемая подсобными хозяйствами, будет оплачиваться из средств республиканского бюджета по ценам, не превышающим среднерыночные, а вырученные деньги будут направляться на специальный счет подсобных хозяйств. При перевыполнении плана хозяйства смогут реализовывать излишки продукции по рыночной стоимости, в том числе военнослужащим, рабочим, служащим и членам их семей.

Полученные средства подсобные хозяйства смогут использовать на развитие и модернизацию хозяйств, включая строительство и ремонт складов, приобретение техники и инвентаря, а также на стимулирующие выплаты работникам и создание фондов развития и поощрения. Часть средств также может быть направлена на удовлетворение культурно-бытовых и хозяйственных нужд подразделений Погранслужбы, включая организацию дополнительного питания.

Главам местных государственных администраций поручено оказывать содействие в выделении земельных участков для организации подсобных хозяйств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323150/
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