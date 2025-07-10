12:12
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

В Бишкеке проходит 11-е заседание руководителей пограничных служб стран ШОС

В Бишкеке проходит 11-е заседание руководителей пограничных служб компетентных органов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает ГКНБ.

По его данным, в мероприятии принимают участие представители Беларуси, Индии, Исламской Республики Иран, Казахстана Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Исламской Республики Пакистан и Исполнительного комитета РАТС ШОС, а также профильных партнерских структур СНГ.

Глав делегаций встретил директор Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики Абдикарим Алимбаев.

В повестке дня обсуждение обстановки на государственных границах государств – членов ШОС, итоги совместной пограничной операции «Солидарность – 2024», а также обсуждение мер по активизации сотрудничества пограничных служб компетентных органов государств – членов ШОС.

Открыл заседание заместитель председателя кабинета министров – председатель ГКНБ КР генерал-полковник Камчыбек Ташиев. Он подчеркнул эффективность ШОС как организации в укреплении безопасности и стабильности в Евразийском регионе с момента ее создания.

Он особо выделил работу руководителей пограничных ведомств государств – членов ШОС, направленную на выработку единых подходов к обеспечению пограничной безопасности.

Камчыбек Ташиев отметил уникальную роль Кыргызской Республики в рамках ШОС: «Кыргызская Республика, расположенная в самом центре Евразии, является единственным государством – членом ШОС, не имеющим внешних границ. Это дает нам уникальную возможность стать объединяющей и нейтральной площадкой для всех участников, включая наших наблюдателей. Мы готовы предоставить все условия для углубления диалога и укрепления сотрудничества в «Шанхайском духе».
Ссылка: https://24.kg/vlast/335791/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
О спортклубах начальников милиции, где занимались бандиты, рассказал глава ГКНБ
Глава ГКНБ назвал, кто из депутатов ЖК вмешивается в кадровые вопросы на юге
Скоро посадим инспекторов и руководителей Счетной палаты — Камчыбек Ташиев
Камчыбек Ташиев подарил мэру Оша обещанный автомобиль
Ташиев вновь потребовал у сотрудников ГКНБ прекратить преследования невиновных
По просьбе спикера Камчыбек Ташиев посетил джайлоо Кара-Кой
Поручено завершить ремонт дорог к школе имени Терешковой в Оше до ее открытия
Сын Камчыбека Ташиева будет играть за футбольную команду «Мурас Юнайтед»
Камчыбек Ташиев разрешил снести заброшенный кинотеатр «Весна» в городе Ош
Канатбек Азиз предложил три шага для создания городов будущего в рамках ШОС
Популярные новости
После критики Камчыбека Ташиева глава Минтранса отправился инспектировать дороги После критики Камчыбека Ташиева глава Минтранса отправился инспектировать дороги
Камчыбек Ташиев разрешил снести заброшенный кинотеатр &laquo;Весна&raquo; в&nbsp;городе&nbsp;Ош Камчыбек Ташиев разрешил снести заброшенный кинотеатр «Весна» в городе Ош
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что намерен посетить Кыргызстан Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что намерен посетить Кыргызстан
Угрозы Трампа &laquo;разбомбить Москву&raquo; прокомментировали в&nbsp;Кремле Угрозы Трампа «разбомбить Москву» прокомментировали в Кремле
Бизнес
&laquo;Компаньон Business&raquo;: банк в&nbsp;кармане «Компаньон Business»: банк в кармане
Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с&nbsp;&laquo;Элдик Банком&raquo; Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с «Элдик Банком»
Свобода связи и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Специальное предложение 500&raquo; от&nbsp;MEGA Свобода связи и максимум выгоды: тариф «Специальное предложение 500» от MEGA
IFC инвестирует $10 миллионов в&nbsp;группу компаний &laquo;Тойбосс&raquo; IFC инвестирует $10 миллионов в группу компаний «Тойбосс»
10 июля, четверг
12:07
В Южной Корее снова арестован бывший президент Юн Сок Ель В Южной Корее снова арестован бывший президент Юн Сок Е...
12:05
В Таласской области выявлен факт незаконного строительства на сельхозземлях
11:53
В Бишкеке проходит 11-е заседание руководителей пограничных служб стран ШОС
11:50
В Бишкеке горит здание музыкальной школы-интерната на Боконбаева
11:48
О спортклубах начальников милиции, где занимались бандиты, рассказал глава ГКНБ