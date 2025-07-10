В Бишкеке проходит 11-е заседание руководителей пограничных служб стран ШОС

В Бишкеке проходит 11-е заседание руководителей пограничных служб компетентных органов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает ГКНБ.

По его данным, в мероприятии принимают участие представители Беларуси, Индии, Исламской Республики Иран, Казахстана Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Исламской Республики Пакистан и Исполнительного комитета РАТС ШОС, а также профильных партнерских структур СНГ.

Глав делегаций встретил директор Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики Абдикарим Алимбаев.

В повестке дня обсуждение обстановки на государственных границах государств – членов ШОС, итоги совместной пограничной операции «Солидарность – 2024», а также обсуждение мер по активизации сотрудничества пограничных служб компетентных органов государств – членов ШОС.

Открыл заседание заместитель председателя кабинета министров – председатель ГКНБ КР генерал-полковник Камчыбек Ташиев. Он подчеркнул эффективность ШОС как организации в укреплении безопасности и стабильности в Евразийском регионе с момента ее создания.

Он особо выделил работу руководителей пограничных ведомств государств – членов ШОС, направленную на выработку единых подходов к обеспечению пограничной безопасности.

Камчыбек Ташиев отметил уникальную роль Кыргызской Республики в рамках ШОС: «Кыргызская Республика, расположенная в самом центре Евразии, является единственным государством – членом ШОС, не имеющим внешних границ. Это дает нам уникальную возможность стать объединяющей и нейтральной площадкой для всех участников, включая наших наблюдателей. Мы готовы предоставить все условия для углубления диалога и укрепления сотрудничества в «Шанхайском духе».