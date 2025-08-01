Пограничникам Кыргызстана с октября повысят зарплату. Об этом сообщил первый заместитель председателя ГКНБ — глава Пограничной службы Абдикарим Алимбаев.

Фото Погранслужбы ГКНБ

С октября 2025 года будет увеличено денежное довольствие отдельных категорий пограничников, проинформировал он во время церемонии открытия погранзаставы «Кемин», где проведена полная реконструкция.

По словам Абдикарима Алимбаева, в июле офицерам Погранслужбы повысили заработную плату на 20 тысяч сомов, а специалистам по работе с беспилотными летательными аппаратами — на 26 тысяч сомов.

С октября повышение заработной платы получат другие категории военнослужащих, уточнил Алимбаев.