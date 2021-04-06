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Общество

Активиста Тилекмата Кудайберген уулу оставили в СИЗО-1 до 15 апреля

Активиста Тилекмата Кудайберген уулу (Куренова) оставили в СИЗО-1 до 15 апреля. Об этом 24.kg сообщил политик Жениш Молдокматов.

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По его словам, сегодня Бишкекский городской суд рассмотрел апелляцию адвоката задержанного Амантура Абдрахманова.

«Процесс прошел без участия Тилекмата Кудайберген улуу, были только адвокат и родственники активиста. Мы собрались возле суда в поддержку, уже расходимся, процесс закончился. Это было политическое решение, было ожидаемо. Потому что нужно провести спокойно референдум, они (власти) беспокоятся о том, что Тилекмат выйдет и начнет говорить правду», — рассказал Жениш Молдокматов.

Напомним, что активиста задержали 15 марта. Ближе к ночи того же дня в его доме провели обыск. Известно, что правоохранители нашли в его публикациях на Facebook призывы к свержению власти. Позже Свердловский районный суд столицы водворил его в СИЗО-1 на месяц.

Тилекмат Куренов был одним из организаторов и модератором мирного митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома».

Камчы Нурбек уулу, по информации Молдокматова, был задержан сотрудниками силовых структур в ночь на 17 марта, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188973/
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