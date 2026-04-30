Общество

В Бишкеке с 30 апреля частично закроют улицу Гоголя из-за замены теплотрассы

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

С 30 апреля  в Бишкеке временно перекроют движение автотранспорта на участке улицы Гоголя от Огонбаева до Фрунзе. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Ограничение связано с заменой изношенной тепловой сети и подготовкой к предстоящему ремонту дороги. По данным предприятия «Бишкектеплосеть», работы проводятся в рамках обследования и обновления подземных коммуникаций на участке от улицы Московской до Жумабека.

В ходе проверки установлено, что на отрезке между улицей Фрунзе и жилым домом № 127 проходит теплотрасса, введенная в эксплуатацию в 1980 году. Ее состояние признано неудовлетворительным, в связи с чем принято решение о полной замене.

На период проведения земляных работ движение на участке от улицы Огонбаева до улицы Фрунзе будет временно закрыто.

После завершения замены теплотрассы начнется укладка нового асфальтобетонного покрытия.

В «Бишкектеплосети» отметили, что работы направлены на предотвращение аварий, повышение надежности теплоснабжения и безопасность городской инфраструктуры.

Жителей и гостей столицы просят учитывать ограничения и заранее планировать маршруты.
Материалы по теме
Селевой поток перекрыл трассу в Аксы, движение открыли по одной полосе
Из-за визита делегации Того в Бишкеке перекроют дороги. Где ждать ограничения
В Бишкеке из-за работ перекроют перекресток Суеркулова и Жукеева-Пудовкина
В Бишкеке прокладывают тепловые сети на пересечении улиц Льва Толстого и Исанова
На автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт временно ограничили движение транспорта
В Боомском ущелье временно ограничат движение из-за спуска камней
В Бишкеке сегодня закрыли участок проспекта Жибек Жолу
В Бишкеке перекроют часть улицы Ауэзова на реконструкцию
В Бишкеке временно закроют участок проспекта Жибек Жолу. Схема автобусов
В Оше временно перекрыли участок улиц Атабаева и Толонова из-за капремонта
Популярные новости
Иностранцам упростят жизнь: в&nbsp;Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ Иностранцам упростят жизнь: в Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ
При повышении зарплаты педагогам в&nbsp;Кыргызстане ввели единый коэффициент При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент
Почему Бишкек отказался от&nbsp;автобусов &laquo;Белес&raquo; и&nbsp;выбрал китайские Почему Бишкек отказался от автобусов «Белес» и выбрал китайские
Хотели как лучше, не&nbsp;вышло. Парковка мэрии на&nbsp;Орто-Сайском рынке стала квестом Хотели как лучше, не вышло. Парковка мэрии на Орто-Сайском рынке стала квестом
Бизнес
KICB открыл счета в&nbsp;евро и&nbsp;британских фунтах стерлингов в&nbsp;Citibank N.A. KICB открыл счета в евро и британских фунтах стерлингов в Citibank N.A.
В&nbsp;Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи с&nbsp;участием 190 стран В Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи с участием 190 стран
Объявлен тендер на&nbsp;благоустройство участка на&nbsp;пересечении Чуй&mdash;Абдрахманова Объявлен тендер на благоустройство участка на пересечении Чуй—Абдрахманова
Госбанк развития&nbsp;КР включен в&nbsp;листинг Кыргызской фондовой биржи Госбанк развития КР включен в листинг Кыргызской фондовой биржи
