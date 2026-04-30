В Бишкеке с 30 апреля частично закроют улицу Гоголя из-за замены теплотрассы

С 30 апреля в Бишкеке временно перекроют движение автотранспорта на участке улицы Гоголя от Огонбаева до Фрунзе. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Ограничение связано с заменой изношенной тепловой сети и подготовкой к предстоящему ремонту дороги. По данным предприятия «Бишкектеплосеть», работы проводятся в рамках обследования и обновления подземных коммуникаций на участке от улицы Московской до Жумабека.

В ходе проверки установлено, что на отрезке между улицей Фрунзе и жилым домом № 127 проходит теплотрасса, введенная в эксплуатацию в 1980 году. Ее состояние признано неудовлетворительным, в связи с чем принято решение о полной замене.

На период проведения земляных работ движение на участке от улицы Огонбаева до улицы Фрунзе будет временно закрыто.

После завершения замены теплотрассы начнется укладка нового асфальтобетонного покрытия.

В «Бишкектеплосети» отметили, что работы направлены на предотвращение аварий, повышение надежности теплоснабжения и безопасность городской инфраструктуры.

Жителей и гостей столицы просят учитывать ограничения и заранее планировать маршруты.