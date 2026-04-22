Госсекретарь предложил открыть музей в здании бывшего СИЗО в Оше

Государственный секретарь КР Арслан Койчиев предложил сохранить историческое здание бывшего СИЗО в Оше и преобразовать его в музей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, объект расположен в центре города и имеет историческую ценность. Как отметил Арслан Койчиев, здание в начале 1890-х годов построил Камчыбек — сын Алымбек датки и Курманджан датки — как караван-сарай.

Позже сооружение было переоборудовано под тюрьму колониальной администрацией. По некоторым историческим сведениям, сам Камчыбек впоследствии также содержался в этом здании под стражей.

Фото Арслана Койчиева. Здание СИЗО в Оше

Госсекретарь сообщил, что следственный изолятор планируют перенести в другое место. Во время поездки по Ошу и Баткенской области он обсудил с мэром города Жанаром Акаевым идею сохранить объект как памятник истории и открыть в нем музей.

По словам Арслана Койчиева, создание музея может стать частью планов по развитию Оша.