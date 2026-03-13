11:10
Общество

В Бишкеке активисток доставили на допрос перед акцией в защиту свободы собраний

Гражданских активисток Толекан Исмаилову и Бермет Борубаеву доставили на допрос в ГУВД Бишкека. По словам их соратников, женщин задержали еще до того, как они смогли дойти до места проведения мирной акции.

По последним данным, для допроса в ГУВД также доставили оператора-документалиста Булата Сатаркулова.

Активистки планировали 13 марта с 10.00 до 11.00 провести мирное собрание у здания администрации Первомайского района Бишкека. Акцию планировали посвятить защите права граждан на свободу мирных собраний, закрепленного в Конституции и международных соглашениях.

Напомним, поводом для акции стало продолжающееся разбирательство вокруг отдельных норм закона «О мирных собраниях». В декабре 2025 года Толекан Исмаилова и Бермет Борубаева обратились в Конституционный суд с просьбой признать неконституционными положения закона, позволяющие органам местного самоуправления ограничивать место, время и маршрут проведения митингов.

Ранее суд отказался принять обращение, сославшись на несоответствие формальным требованиям. Активистки считают это препятствием для доступа к конституционному правосудию и 2 февраля подали жалобу с просьбой рассмотреть дело повторно.

Первомайский районный суд Бишкека продлил запрет на проведение митингов в центре столицы. На данный момент единственным разрешенным местом для акций остается сквер имени Максима Горького.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365805/
просмотров: 222
