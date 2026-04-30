Активы банковского сектора Кыргызстана превысили 1,3 триллиона сомов

Банковский сектор Кыргызстана демонстрирует стабильный рост основных финансовых показателей. На 1 марта 2026 года суммарные активы финансовых институтов достигли 1 триллиона 359 миллиардов 500 миллионов сомов. С начала года показатель увеличился на 12,2 процента, сообщил Национальный банк КР.

Кредитование и исламские принципы

Кредитный портфель банковской системы на начало марта составил 523 миллиарда 900 миллионов сомов. С начала года объем выданных займов вырос на 3,3 процента.

Сектор финансирования по исламским принципам развивается быстрее — объем выделенных средств увеличился на 6 процентов, достигнув 20 миллиардов 400 миллионов сомов.

Депозиты и банковская сеть

Объем вкладов населения и организаций продемонстрировал умеренный рост на 1 процент. Общая депозитная база достигла 874 миллиардов 600 миллионов сомов. Финансовые услуги в республике предоставляют 24 коммерческих банка через сеть из 307 филиалов.

Высокая динамика банковского сектора сохраняется на протяжении последнего года. Основным драйвером выступает потребительское кредитование. По прогнозам экспертов, она продолжит поддерживать внутренний спрос и в 2026 году.
