Активы банковского сектора Кыргызстана превысили 1,3 триллиона сомов

Банковский сектор Кыргызстана демонстрирует стабильный рост основных финансовых показателей. На 1 марта 2026 года суммарные активы финансовых институтов достигли 1 триллиона 359 миллиардов 500 миллионов сомов. С начала года показатель увеличился на 12,2 процента, сообщил Национальный банк КР.

Кредитование и исламские принципы

Кредитный портфель банковской системы на начало марта составил 523 миллиарда 900 миллионов сомов. С начала года объем выданных займов вырос на 3,3 процента.

Сектор финансирования по исламским принципам развивается быстрее — объем выделенных средств увеличился на 6 процентов, достигнув 20 миллиардов 400 миллионов сомов.

Депозиты и банковская сеть

Объем вкладов населения и организаций продемонстрировал умеренный рост на 1 процент. Общая депозитная база достигла 874 миллиардов 600 миллионов сомов. Финансовые услуги в республике предоставляют 24 коммерческих банка через сеть из 307 филиалов.