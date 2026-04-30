В Бишкеке открылась выставка туризма и индустрии гостеприимства

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в открытии Бишкекской международной выставки туризма и индустрии гостеприимства (BITF-2026).
По его словам, туризм является одним из ключевых драйверов динамично развивающейся экономики страны.
Адылбек Касымалиев напомнил, что в этом году Кыргызстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Мы будем активно продвигать инициативы по созданию единого туристического пространства ШОС, упрощению визовых процедур, развитию транспортных коридоров и цифровизации. Наша цель — трансформировать пространство ШОС в один из ведущих туристических хабов мира», — подчеркнул он.
Адылбек Касымалиев добавил, что Кыргызстан сегодня реализует ряд стратегических проектов, направленных на качественное обновление отрасли, в том числе на строительство крупнейшего в Центральной Азии стадиона и современного конгресс-холла, развитие туристических кластеров в Чаткале и Чок-Тале, создание инвестиционной зоны в Тамчи и реализацию масштабного проекта «Ала-Тоо».
Он заметил, что для достижения системных результатов создано Государственное агентство по развитию туризма, подчеркнув, что ведомство будет ориентировано на конкретные показатели.
«Кыргызстан — это надежный партнер, открытая для инвестиций страна и безопасное туристическое направление. Мир и стабильность создают основу для нашего роста», — резюмировал Адылбек Касымалиев.