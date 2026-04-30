Общество

В Бишкеке открылась выставка туризма и индустрии гостеприимства

Фото кабмина

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в открытии Бишкекской международной выставки туризма и индустрии гостеприимства (BITF-2026).

По его словам, туризм является одним из ключевых драйверов динамично развивающейся экономики страны.

Адылбек Касымалиев напомнил, что в этом году Кыргызстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Мы будем активно продвигать инициативы по созданию единого туристического пространства ШОС, упрощению визовых процедур, развитию транспортных коридоров и цифровизации. Наша цель — трансформировать пространство ШОС в один из ведущих туристических хабов мира», — подчеркнул он.

Глава кабмина акцентировал внимание на внедрении экологических стандартов в туристической отрасли. Он также отметил: по инициативе КР ООН объявила 2023-2027 годы Пятилетием развития горных регионов, что позволяет республике формировать уникальную мировую модель устойчивого горного туризма.

Адылбек Касымалиев добавил, что Кыргызстан сегодня реализует ряд стратегических проектов, направленных на качественное обновление отрасли, в том числе на строительство крупнейшего в Центральной Азии стадиона и современного конгресс-холла, развитие туристических кластеров в Чаткале и Чок-Тале, создание инвестиционной зоны в Тамчи и реализацию масштабного проекта «Ала-Тоо».

Он заметил, что для достижения системных результатов создано Государственное агентство по развитию туризма, подчеркнув, что ведомство будет ориентировано на конкретные показатели.

кабмина
Фото кабмина
Особое значение, по словам главы кабмина, имеют Всемирные игры кочевников — символ нашей культуры и исторического наследия. В этой связи он пригласил международное сообщество принять участие в VI Играх, которые пройдут в КР в 2026 году.

«Кыргызстан — это надежный партнер, открытая для инвестиций страна и безопасное туристическое направление. Мир и стабильность создают основу для нашего роста», — резюмировал Адылбек Касымалиев.
https://24.kg/obschestvo/372545/
