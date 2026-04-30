12:47
USD 87.43
EUR 102.30
RUB 1.16
Общество

Предельные цены на внутренние авиарейсы утвердили в Кыргызстане

Фото пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

С 1 мая на внутренних авиамаршрутах Бишкек — Ош и Бишкек — Манас (аэропорт «Джалал-Абад») вводится система согласованных цен на авиабилеты. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Решение принято по итогам рабочей встречи председателя правления ОАО Манасбека Самидинова с отечественными авиаперевозчиками — Avia Traffic Company, Aero Nomad Airlines, Tez Jet и Sky FRU. В ходе диалога стороны достигли взаимопонимания и согласовали единый подход к ценообразованию.

На сегодня наиболее актуальные и доступные тарифы на внутренних авиалиниях предлагает государственный авиаперевозчик Asman Airlines.

Согласно утвержденным параметрам, по маршруту Бишкек — Ош стоимость авиабилетов при раннем бронировании будет начинаться от 3 тысяч 800 сомов, при этом максимальная цена на билеты в последние дни перед вылетом не превысит 5 тысяч 900 сомов.

По маршруту Бишкек — Манас (аэропорт «Джалал-Абад») стартовая стоимость составит 3 тысячи 500 сомов, а максимальная цена — 4 тысячи 100 сомов.

Авиакомпании подтвердили, что превышение указанных предельных значений допускаться не будет.

Отдельно отметим, что государственный авиаперевозчик Asman Airlines будет придерживаться еще более доступной ценовой политики: максимальная стоимость билетов по направлению Бишкек — Ош составит 5 тысяч 500 сомов, а по маршруту Бишкек — Манас — 4 тысячи 100 сомов.

«Вопрос доступности внутренних авиаперевозок имеет для нас принципиальное значение. Введение утвержденных тарифов позволит стабилизировать рынок внутренних авиаперевозок, исключить резкие колебания цен и обеспечить прозрачные и понятные условия для пассажиров», — подчеркнул Манасбек Самидинов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372538/
просмотров: 129
Версия для печати
30 апреля, четверг
12:39
12:23
Ливни и риск селей. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
12:15
В майские праздники ЦОНы в Кыргызстане будут работать без выходных
12:08
Судьба активов Камчи Кольбаева: что ответили депутатам Жогорку Кенеша
12:00
Жесткий разговор с депутатом Гулей Кожокуловой о системе, Бишкеке и будущем КР