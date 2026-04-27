11:09
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Общество

При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент

При повышении зарплаты с 1 апреля 2026 года для всех педагогических работников ввели единый коэффициент. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник управления бюджетной политики, финансового анализа и инфраструктуры Акыйкат Баймуратова.

Ранее, напомним, для педагогов STEM-направлений и учителей начальных классов применялся отдельный коэффициент. Учителя истории выступили против такого подхода и просили главу кабмина пересмотреть его.

В соответствии с постановлением предусмотрено повышение размеров должностных окладов и педагогических ставок на 60 процентов. Кроме того, работникам системы образования устанавливается президентская компенсационная выплата в размере 15 тысяч сомов, а техническому и младшему обслуживающему персоналу — в размере 5 тысяч сомов.

Президентская компенсационная выплата не учитывается при расчете отпускных, пособий, доплат за проживание и работу в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зон и выплачивается в размере одной ставки.

В случае если педагогическая нагрузка составляет менее одной ставки, размер президентской компенсационной выплаты устанавливается пропорционально фактической нагрузке работника. Если нагрузка равна одной ставке или превышает ее, выплата осуществляется в размере одной ставки.

Ежемесячные надбавки к зарплате учителей общеобразовательных школ за квалификационную категорию устанавливаются в следующих размерах:

  • за высшую категорию — 5 тысяч сомов;
  • за первую категорию — 3 тысячи сомов;
  • за вторую категорию — 2 тысячи сомов.

Акыйкат Баймуратова добавила, что за подготовку победителей олимпиад международного уровня предусмотрены дополнительные единовременные выплаты:

  • 500 тысяч сомов за первое место,
  • 300 тысяч сомов за второе место,
  • 200 тысяч сомов за третье место.

За подготовку победителей республиканской олимпиады в течение учебного года ежемесячно выплачивается:

  • 10 тысяч сомов за первое место,
  • 7 тысяч сомов за второе место,
  • 5 тысяч сомов за третье место.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371989/
просмотров: 291
Версия для печати
27 апреля, понедельник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 апреля Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 апре...
11:00
Распредкомпании заявили о риске монополии рынка и просят президента вмешаться
10:51
Госорганы Кыргызстана проверят по-новому: закон об аудите внесли в Жогорку Кенеш
10:50
При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент
10:49
На достройку нового Ошского рынка направят 8,7 миллиарда сомов — Дастан Бекешев