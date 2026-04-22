Общество

В майские праздники ЦОНы в Кыргызстане будут работать без выходных

Фото из интернета. В майские праздники ЦОНы будут работать без выходных

Центры обслуживания населения Государственного учреждения «Кызмат» продолжат работу в обычном режиме в период майских праздничных дней. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ.

По ее данным, с 1 по 10 мая 2026 года, включая праздничные и выходные дни, центры будут открыты ежедневно с 9.00 до 18.00.

Отмечается, что такой график ввели для обеспечения бесперебойного и доступного предоставления государственных услуг населению.

Гражданам рекомендуют учитывать установленное расписание при планировании визита и  по возможности пользоваться онлайн-услугами.
Садыр Жапаров открыл центр обслуживания населения и культуры в Гульчо
Медер Чотонов: Силовикам здания обновили, теперь очередь за современными ЦОНами
После ремонта стадион Омурзакова в Бишкеке закрыли для жителей. Создана петиция
В Кыргызстане с 1 до 12 января ЦОНы работать не будут
Как коммерческие банки будут работать в новогодние праздники
В 2025 году ЦОНы Кыргызстана оказали 3,6 миллиона услуг
За 10 месяцев ЦОНы в Кыргызстане оказали 2,6 миллиона услуг
С 1 декабря филиалы Госцентра по регистрации ТС в Бишкеке меняют график работы
Мэр Бишкека устроил разнос в автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать
В ЦОНах выявили коррупционную схему. Взятки доходили до $10 тысяч
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; первым в&nbsp;КР запускает переводы Visa Direct for Account &amp;&nbsp;Wallet «Банк Компаньон» первым в КР запускает переводы Visa Direct for Account & Wallet
Скидки и&nbsp;привилегии по&nbsp;картам &laquo;Элкарт+&raquo; Скидки и привилегии по картам «Элкарт+»
Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК&nbsp;Tian Shan&nbsp;1 Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК Tian Shan 1
Коллектив &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Мурата Сулайманова Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
