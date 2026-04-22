В майские праздники ЦОНы в Кыргызстане будут работать без выходных

В майские праздники ЦОНы будут работать без выходных

Центры обслуживания населения Государственного учреждения «Кызмат» продолжат работу в обычном режиме в период майских праздничных дней. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ.

По ее данным, с 1 по 10 мая 2026 года, включая праздничные и выходные дни, центры будут открыты ежедневно с 9.00 до 18.00.

Отмечается, что такой график ввели для обеспечения бесперебойного и доступного предоставления государственных услуг населению.

Гражданам рекомендуют учитывать установленное расписание при планировании визита и по возможности пользоваться онлайн-услугами.