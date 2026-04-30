Школьная форма в Кыргызстане: Минпросвещения отменять ее не стало

Специальная рабочая группа, созданная Министерством просвещения, рассмотрела предложения по единой школьной форме.

С учетом мнений заинтересованных сторон (учителей, родителей, учащихся, экспертов и других) принято решение оставить без изменений постановление правительства от 12 августа 2015 года № 572 «О введении единых требований к школьной форме в общеобразовательных организациях республики».

В большинстве случаев родители самостоятельно выбирают школьную форму, соответствующую требованию «светлый верх, темный низ».

Такая практика является распространенной и не вызывает каких-либо затруднений или конфликтных ситуаций в образовательном процессе, считают чиновники.

Школьная форма для девочек и девушек

Она состоит из блузки, жилета, юбки, брюк, платья, фартука, пиджака, выполненных в классическом стиле, в любой комбинации.

Пиджак, платье и брюки выполнены из ткани однотонного цвета или в клетку (черный, серый, синий и бордо).

Пиджак может быть однобортным или двубортным, полуприлегающего или прямого силуэта.

Жилет классического кроя, в тон основного цвета или в клетку.

Пуговицы пиджака и жилета должны быть обязательно в цвет костюма/юбки и отличаться простотой.

Брюки прямого кроя, но допускается небольшое сужение книзу.

Юбка может быть прямой, широкой или зауженной формы, а также в складку или плиссе. Минимальная длина юбки (платья) — ниже колена на 5 сантиметров, максимальная длина — до середины икры.

Рубашка с длинным или коротким рукавом из хлопчатобумажной ткани. Допустимые цвета: белый, светло-серый, светло-голубой, светло-бежевый.

В комплект школьной формы может быть включен галстук классической формы, соответствующий основному цвету или в контрасте к цвету школьной формы.

Комплект школьной одежды для девочек должен быть выдержан в единой цветовой гамме. Допустимо смешение не более трех цветов.

Школьная форма для мальчиков, юношей

Она состоит из набора: рубашки, жилета, брюк и пиджака в любой комбинации.

Пиджак, жилет и брюки выполнены в классическом стиле из ткани однотонного цвета (черный, серый, синий и бордо).

Пиджак может быть однобортным или двубортным, полуприлегающего или прямого силуэта.

Жилет классического кроя, в тон брюк или пиджака, или в клетку.

Пуговицы пиджака и жилета должны быть в цвет костюма/жилета и отличаться простотой.

Рубашка с длинным или коротким рукавом из хлопчатобумажной ткани. Допустимые цвета: белый, светло-серый, светло-голубой, светло-бежевый.

В комплект школьной формы может быть включен галстук классической формы, соответствующий основному цвету или в контрасте к цвету школьной формы.

Комплект школьной одежды для мальчиков должен быть выдержан в единой цветовой гамме. Допустимо смешение не более трех цветов.

Единая и сдержанная форма способствует снижению социальных различий между детьми, предотвращает конкуренцию, связанную с одеждой, а также давление, обусловленное материальным положением. Министерство просвещения

Ранее депутат парламента Дастан Бекешев поднял вопрос о том, чтобы снизить требования к школьной форме. «Даже создана рабочая группа при Минпросвещения, однако дело не продвигается. Многие родители и школьники жалуются, что форма неудобная и носить ее тяжело как зимой, так и летом. Почему бы не разрешить детям ходить в более удобной форме — футболках, джинсах?» — говорил он.