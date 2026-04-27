Хотели как лучше, не вышло. Парковка мэрии на Орто-Сайском рынке стала квестом

В Бишкеке у Орто-Сайского рынка открыли новую многоуровневую парковку, которая сразу стала объектом критики со стороны водителей.

Как ранее сообщалось, объект рассчитан примерно на 245 автомобилей, занимает более 11 тысяч квадратных метров и обошелся инвестору более чем в 220 миллионов сомов.

Парковка должна была решить проблему нехватки мест и разгрузить прилегающие улицы.

Однако на практике у водителей возникли серьезные претензии к конструкции. Бишкекские блогеры и автомобилисты публикуют видео, где показывают, что заезды между этажами выполнены крайне неудобно.

По их словам, на поворотах машины не помещаются с первого раза — приходится останавливаться, сдавать назад и только затем продолжать движение. Для неопытных водителей такие маневры превращаются в настоящий квест.

В соцсетях пользователи отмечают, что при внешне современном виде объект оказался не до конца продуманным с точки зрения эксплуатации.

Пока официальных комментариев от мэрии по поводу жалоб на геометрию заездов не поступало.