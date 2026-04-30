Общество

В СИЗО Каракола содержится женщина с младенцем — проверка нарушений не выявила

Фото института омбудсмена. Проверка условий содержания в СИЗО и ИВС Иссык-Кульской области

Сотрудники института акыйкатчи провели превентивные посещения СИЗО в Караколе, ИВС в Балыкчи и Чолпон-Ате. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, на 21 апреля в каракольском СИЗО содержались 114 человек, включая женщин, несовершеннолетних и иностранных граждан. Большинство арестованных на стадии судебного разбирательства или ожидают этапирования. 

Жалоб на условия содержания от заключенных не поступило: санитарное состояние камер оценили как удовлетворительное, питание соответствует установленным нормам. 

Отмечается, что особое внимание уделили уязвимым категориям. В учреждении находится 24-летняя Ж.Р. с трехмесячным ребенком. Ранее, после обращения к омбудсмену, ей обеспечили медицинское наблюдение, а затем улучшили условия содержания — перевели в отдельную камеру и предоставили необходимые условия для ухода за ребенком.

Также приняты обращения от иностранных граждан, касающиеся действий следствия, экстрадиции и качества юридической помощи.

В ИВС Балыкчи и Чолпон-Аты, где на момент проверки находились 18 человек, включая несовершеннолетнего и женщину, жалоб на условия содержания также не зафиксировано.

В институте акыйкатчи отметили, что мониторинг соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания будет продолжен.
