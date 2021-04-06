Корь и дифтерия могут снова убивать? Как пандемия COVID повлияла на вакцинацию

Первые лица Кыргызстана отказались прививаться от COVID-19, сославшись на наличие антител и хороший иммунитет. Такой пример лишь укрепил недоверие части населения к кампании по вакцинации. При этом страдает не только борьба с коронавирусом, но и иммунопрофилактика управляемых детских болезней, утвержденная национальным календарем профилактических прививок.

Согласно ему, в республике используется 12 наименований вакцин против 13 инфекций, в том числе против туберкулеза, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори и других.

По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, ежегодно иммунизация предотвращает 2-3 миллиона случаев смерти.

Если увеличить глобальный охват, этот показатель мог бы стать еще выше. Особенно важной профилактической мерой является вакцинация детей до пяти лет.

Профилактика дешевле лечения

Ежегодно ВОЗ публикует список десяти глобальных угроз человечеству. В 2019-м в него впервые попал тренд на сознательный отказ от вакцинации. Проблема наблюдается как в странах с низким уровнем доходов, так и в развитых государствах.

Кыргызстан тоже сталкивался с последствиями снижения уровня охвата иммунизацией, что привело к вспышке кори среди детей младшего возраста в 2018-2019 годах. За эти два года, по данным Нацстаткома, в стране зарегистрировано 3,38 тысячи случаев кори.

Это заболевание в основном сопровождается высокой температурой и сыпью, а при возникновении осложнений может приводить к слепоте, пневмонии, энцефалиту и смерти больного.

«Стремительный рост заболеваемости корью несет большие риски как в социальном, так и экономическом плане. Растет риск смертности детей, инвалидизации населения, ухудшения здоровья граждан. Иммунопрофилактика — весьма затратное мероприятие, но ущерб от заболеваний людей болезнями, которые могут быть предотвращены иммунизацией, в десятки раз выше», — говорится в исследовании стипендиата программы ОФ «Сорос» Рахат Исманбаевой.

По ее расчетам, стоимость вакцинации одного человека обходится государству в среднем в 73 сома, а стоимость лечения одного случая заболевания — в 6 тысяч 876 сомов. Это в 94 раза дороже одной вакцинации.

Чистая экономия затрат при реализации программы по иммунопрофилактике за десять лет (2010-2019 годы) составила 99 миллионов 713,8 тысячи сомов.

Все внимание на COVID-19

По словам специалиста по доказательной медицине Бермет Барыктабасовой, из-за чрезмерного ажиотажа в информационном пространстве вокруг вакцин против гриппа и COVID-19 все упускают внимание и контроль над классическими детскими вакцинами. «Ресурсы, службы, первичная иммунопрофилактика — все работают на ковидную и гриппозную вакцины. Да, это, возможно, приоритетно в нынешней ситуации, но дифтерию и коклюш дети не переживут, от кори тоже умирают, полиомиелит страшен и может вернуться за считанные дни», — опасается она.

В конце марта 2021 года ВОЗ заявляла о вспышке полиомиелита в соседнем Таджикистане. Хотя плановый охват вакциной там превышал в последние годы 90 процентов.

В Минздравсоцразвития КР поспешили успокоить: у нас ситуация стабильная. Но противоэпидемиологические мероприятия в целях недопущения завоза вируса из Таджикистана усилили.

Бермет Барыктабасова — сторонник плановой вакцинации по национальному календарю прививок.

Эти вакцины проверены десятилетиями, все возможные побочные эффекты известны наперед и перечислены по пунктам. Бермет Барыктабасова

«Пента-вакцину (против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и гемофильной инфекции) ставят с интервалом в 45 дней. Это строгие правила! А сейчас интервалы случаются в два-три месяца, и даже полгода, — возмущается эксперт. — Карантин якобы помешал, вакцин нет или врачам некогда было. Классическая вакцинация осталась без надлежащего контроля».

«Мне поступают сообщения от родителей, живущих в Бишкеке, о том, что в поликлиниках просто нет вакцины АКДС (против коклюша, дифтерии и столбняка) и КПК (против кори, паротита и краснухи). Несколько раз они приходили на прививку, но там их все время футболили», — сказала она.

После нарушения технологии должного иммунного ответа от вакцины дети не получат. Зачем это все вообще тогда нужно? Бермет Барыктабасова

Она обращалась в Республиканский центр иммунопрофилактики (РЦИ). Там 24.kg заявили: «Нельзя только из-за одного случая говорить за всю республику. В одном из центров семейной медицины не осталось вакцины КПК. Она десятидозная, и на одного ребенка не открывается. В тот день было много посетителей. Вакцину должны были дополнительно привезти из центра Госсанэпиднадзора, но родители были возмущены. Мы сделали замечание ЦСМ, чтобы оставляли больше заявок. Это был человеческий фактор».

По словам директора РЦИ Гульбары Ишенапысовой, в период карантина (в марте-апреле 2020 года) плановую вакцинацию приостанавливали, где-то задерживался груз, а во время июльской вспышки не хватало медиков. «Однако с мая процесс вакцинации возобновили, и до конца года проводили наверстывающую иммунизацию. Привлекли 65 мобильных бригад, их цель — географически труднодоступное население, мигранты и другие. За 2020-й провели пять раундов, но на этом не остановились, работа продолжается», — сказала она.

Угроз вспышки кори или полиомиелита сегодня нет. Гульбара Ишенапысова

Когда нет доверия

«К сожалению, население не доверяет ни властям, ни качеству вакцин. Также люди не владеют полной информацией. Минздрав не предоставляет полных, объективных данных. Если бы люди были уверены, что Минздрав с ними честен, а правительство прилагает колоссальные усилия для того, чтобы наилучшим образом позаботиться о здоровье населения, конечно, уровень доверия был бы выше», — уверена Бермет Барыктабасова.

Причинами отказа от вакцинации также могут быть медицинский отвод, боязнь нежелательных реакций, религиозные убеждения, низкая осведомленность родителей о важности вакцинопрофилактики детей.

«Нужно подробно рассказывать родителям о том, что из себя представляет каждая вакцина, какие возможны побочные эффекты и реакции, что нужно делать при их появлении. Пока же кампания по вакцинации несет в себе политический характер, даже псевдопатриотический, когда министр здравоохранения, словно в каком-то шоу, что-то себе колет на камеру», — считает Бермет Барыктабасова.

По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, вакцины, применяемые в Кыргызстане, соответствуют требованиям и рекомендациям ВОЗ, а также международным стандартам.

Закупают их в основном через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

«Ввозимые вакцины проходят обязательную государственную сертификацию, проверку безопасности. Вакцины, используемые в КР, имеют то же качество, что и препараты, используемые в Европе. Их компоненты безопасны и не содержат никаких токсичных или запрещенных веществ и широко применяются во всем мире, включая Саудовскую Аравию, Турцию и другие исламские республики», —убеждает РЦИ на своем сайте.

Однако сомнения у некоторой части родителей все же почему-то остаются.