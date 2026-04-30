Власть

Вы рисуете статистику: депутат Жогорку Кенеша усомнился в данных Нацстаткома

На заседании Жогорку Кенеша Дастан Бекешев поставил под сомнение объективность данных Нацстаткома о росте среднемесячных зарплат, назвав их выгодными для бюджета, но далекими от реальности. По словам депутата, он располагает информацией о манипуляциях со статистикой, однако не может раскрыть источники из-за риска репрессий против рядовых сотрудников ведомства.

Парламентарий выразил уверенность, что заработная плата не может расти постоянно везде и всюду. Он не верит, что организации способны поднимать выплаты каждый месяц или каждый год такими темпами, которые фиксирует статистика.

Дастан Бекешев
Когда ведомство озвучило данные по Бишкеку, где рост составил по 7 тысяч сомов в год, депутат отметил, что такие темпы выглядят неправдоподобно.

Особое возмущение Дастана Бекешева вызвало то, что штатные интервьюеры ведомства получают всего около 12 тысяч сомов.

По словам нардепа, крайне недопустимо, чтобы люди, фиксирующие среднюю зарплату в 48 тысяч, сами получали в четыре раза меньше. Он подчеркнул, что за такие деньги сотрудники не будут добросовестно ходить по домам и проводить опросы, а значит, качеству этих данных верить нельзя.

Депутат пояснил, что его критика направлена не на конкретных лиц, а на всю систему в целом. По его словам, методы опроса необходимо улучшать, а зарплату сотрудникам — поднимать. Он резюмировал, что текущие показатели являются скорее субъективными и «нарисованными», а реальная картина жизни в стране, если ее показать без прикрас, будет выглядеть совершенно иначе и весьма печально.
