16:09
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Власть

Влияние соцсетей и недоверие обошли религию в списке причин отказа от вакцин

В родильных домах прививки от гепатита B получают более 90 процентов новорожденных. Однако многие родители начинают отказываться от дальнейших плановых прививок, которые вводятся в 2, 3,5 и 5 месяцев. Об этом на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, ежегодно в стране регистрируется до 20 тысяч таких отказов.

«Значительные изменения в мотивации родителей. Если раньше основной причиной отказов были религиозные убеждения, то благодаря комплексной работе, в том числе совместно с ДУМК, долю отказов по религиозным мотивам удалось снизить с 78 процентов до 43 процентов», — добавила она.

Минздрав продолжает работу с представителями духовенства.

«Верующие граждане просят выпустить отдельные фатвы (религиозные предписания) на каждую конкретную вакцину. Сейчас мы работаем над этим вопросом совместно с муфтиятом», — сказала глава центра.

Тем временем доля родителей, которые сомневаются в безопасности вакцин, выросла с 20 процентов до 40 процентов. Главной причиной такого роста Ишенапысова называет дезинформацию и негативное влияние социальных сетей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363364/
просмотров: 67
Версия для печати
Материалы по теме
Вакцинация против гепатита B: только 60 процентов пациентов прошли курс до конца
Стыд против рака: почему мамы боятся вакцинировать дочерей от вируса папилломы
Рак шейки матки убивает каждые две минуты: ВОЗ верит в победу над болезнью
В Кыргызстане проходит вакцинация паломников, направляющихся на хадж-2026
Эксперт ВОЗ: Новый вариант вируса AH3N2 не включен в состав вакцин
Хадж-2026: паломников обязали пройти вакцинацию от менингита и гриппа
Миссия ВОЗ изучает, почему кыргызстанцы отказываются от вакцинации
На информирование населения о вакцинации от гепатита потратят 3 миллиона сомов
Кыргызстанцев призывают вакцинироваться против гепатита B
В некоторых поликлиниках Бишкека нет вакцины от дифтерии и столбняка
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Амангельдиев объяснил роль Ширшова в&nbsp;переговорах по&nbsp;Верхненарынскому каскаду Амангельдиев объяснил роль Ширшова в переговорах по Верхненарынскому каскаду
Мы&nbsp;должны думать о&nbsp;будущем. Садыр Жапаров о&nbsp;создании следственного комитета Мы должны думать о будущем. Садыр Жапаров о создании следственного комитета
Бизнес
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
24 февраля, вторник
16:08
Кто такой Эрлист Акунбеков и почему его прочат в Минводсельпром Кто такой Эрлист Акунбеков и почему его прочат в Минвод...
16:04
Влияние соцсетей и недоверие обошли религию в списке причин отказа от вакцин
15:48
В Бишкеке пропали две несовершеннолетние девушки
15:48
В Караколе увековечили имена первого моряка и первого вице-адмирала страны
15:45
Заболеваемость гепатитом А в Кыргызстане в 26 раз выше, чем в Казахстане