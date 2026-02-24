Влияние соцсетей и недоверие обошли религию в списке причин отказа от вакцин

В родильных домах прививки от гепатита B получают более 90 процентов новорожденных. Однако многие родители начинают отказываться от дальнейших плановых прививок, которые вводятся в 2, 3,5 и 5 месяцев. Об этом на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, ежегодно в стране регистрируется до 20 тысяч таких отказов.

«Значительные изменения в мотивации родителей. Если раньше основной причиной отказов были религиозные убеждения, то благодаря комплексной работе, в том числе совместно с ДУМК, долю отказов по религиозным мотивам удалось снизить с 78 процентов до 43 процентов», — добавила она.

Минздрав продолжает работу с представителями духовенства.

«Верующие граждане просят выпустить отдельные фатвы (религиозные предписания) на каждую конкретную вакцину. Сейчас мы работаем над этим вопросом совместно с муфтиятом», — сказала глава центра.

Тем временем доля родителей, которые сомневаются в безопасности вакцин, выросла с 20 процентов до 40 процентов. Главной причиной такого роста Ишенапысова называет дезинформацию и негативное влияние социальных сетей.