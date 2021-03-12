Скандал в Оперном. Ответственность за срыв спектакля возложили на молодежь

Руководство Театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева просит у зрителей прощения за срыв концерта. Об этом на пресс-конференции заявила руководитель оперной труппы Салиха Маматова.

По ее словам, в день спектакля администрация театра на коленях просила артистов не устраивать срыв концерта. У главного балетмейстера повысилось артериальное давление.

«Однако, так как основной персонал — молодые люди, они не послушались. Мы месяцами готовимся к спектаклям, чтобы подарить радость зрителям. У молодых другое мышление. Они не думают о будущем. Вместо того чтобы внутренние проблемы решить в коллективе, они вынесли это на общество. Финансовые вопросы были на стадии решения. Поэтому мы приносим свои извинения 800 зрителям за частичный срыв балета», — обратилась Салиха Маматова.

Она добавила, что Оперный театр продолжает работать в штатном режиме.

«Репетиции идут. На 3 апреля запланирован «Дон Жуан», подготовки к концертам в Малахитовом зале тоже идут полным ходом, к премьере спектакля «Ак-Моор» в апреле тоже активно готовятся. В скором времени ожидаются фестивали и приезды зарубежных звезд. Разговоры о том, что после скандала театр приостановил свою работу, не соответствуют действительности», — заключила руководитель оперной труппы Салиха Маматова.

Напомним, местная труппа Театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд 6 марта. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство угрожает им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.

А руководитель Керим Турапов заявил, что коммерческих спектаклей больше не будет. По его словам, зарубежных артистов больше не будут приглашать.

Министерство культуры создало специальную комиссию по изучению конфликта в театре.