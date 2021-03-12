13:37
USD 84.80
EUR 101.47
RUB 1.15
Общество

Скандал в Оперном. Ответственность за срыв спектакля возложили на молодежь

Руководство Театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева просит у зрителей прощения за срыв концерта. Об этом на пресс-конференции заявила руководитель оперной труппы Салиха Маматова.

По ее словам, в день спектакля администрация театра на коленях просила артистов не устраивать срыв концерта. У главного балетмейстера повысилось артериальное давление.

«Однако, так как основной персонал — молодые люди, они не послушались. Мы месяцами готовимся к спектаклям, чтобы подарить радость зрителям. У молодых другое мышление. Они не думают о будущем. Вместо того чтобы внутренние проблемы решить в коллективе, они вынесли это на общество. Финансовые вопросы были на стадии решения. Поэтому мы приносим свои извинения 800 зрителям за частичный срыв балета», — обратилась Салиха Маматова.

Она добавила, что Оперный театр продолжает работать в штатном режиме.

«Репетиции идут. На 3 апреля запланирован «Дон Жуан», подготовки к концертам в Малахитовом зале тоже идут полным ходом, к премьере спектакля «Ак-Моор» в апреле тоже активно готовятся. В скором времени ожидаются фестивали и приезды зарубежных звезд. Разговоры о том, что после скандала театр приостановил свою работу, не соответствуют действительности», — заключила руководитель оперной труппы Салиха Маматова.

Напомним, местная труппа Театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд 6 марта. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство угрожает им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.

А руководитель Керим Турапов заявил, что коммерческих спектаклей больше не будет. По его словам, зарубежных артистов больше не будут приглашать.

Министерство культуры создало специальную комиссию по изучению конфликта в театре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186246/
просмотров: 491
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал в Оперном. Руководство театра признало, что договор был сырым
Скандал в Оперном театре. Руководство ждет повышения зарплаты для сотрудников
Скандал в Оперном. Российские артисты не имеют претензий к организаторам
Скандал в Оперном. В театре рассказали, как собирались потратить деньги
Скандал в Оперном. В правительстве обсудили инцидент на балете «Лебединое озеро»
Скандал в Оперном. Артисты работают без трудового договора
Скандал в Оперном. Артисты призывают не распространять в соцсетях ложь
Скандал в Оперном. Специальная комиссия Министерства культуры изучит проблему
Скандал в Оперном. Коммерческих спектаклей больше не будет
Скандал в Оперном. Артисты не рабы, или Что переполнило чашу терпения
Популярные новости
Омурбек Текебаев выдал дочь замуж. Кого пригласили на&nbsp;свадьбу Омурбек Текебаев выдал дочь замуж. Кого пригласили на свадьбу
Девять лет лишения свободы для министра обороны просит Военная прокуратура Девять лет лишения свободы для министра обороны просит Военная прокуратура
Жаныша Бакиева видели в&nbsp;Алматы и&nbsp;даже сфотографировали. Проверяем Жаныша Бакиева видели в Алматы и даже сфотографировали. Проверяем
В&nbsp;Джалал-Абаде улицу Пушкина хотят переименовать в&nbsp;честь брата Камчыбека Ташиева В Джалал-Абаде улицу Пушкина хотят переименовать в честь брата Камчыбека Ташиева
Бизнес
Банк KICB сообщает о&nbsp;приобретении 100 процентов акций ЗАО &laquo;Первая МФК&raquo; Банк KICB сообщает о приобретении 100 процентов акций ЗАО «Первая МФК»
Почему жители Романовки, Гавриловки и&nbsp;Александровки выбирают природный газ Почему жители Романовки, Гавриловки и Александровки выбирают природный газ
Больше покупок в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; больше шансов выиграть машину или смартфон Больше покупок в O!Store — больше шансов выиграть машину или смартфон
&laquo;Гемотест&raquo; вводит сверхсрочный ПЦР-тест на&nbsp;COVID-19&nbsp;в Кыргызстане «Гемотест» вводит сверхсрочный ПЦР-тест на COVID-19 в Кыргызстане
12 марта, пятница
13:35
COVID-19. Кампании по вакцинации будут сопровождать информационные войны COVID-19. Кампании по вакцинации будут сопровождать инф...
13:28
Город Ош может стать постоянным местом для съемок фильмов Болливуда
13:26
Для зараженных COVID-19 свободны 289 коек в медучреждениях Бишкека
13:16
Местные выборы. НДПК начала агитационную кампанию: кто представляет партию
13:13
Местные выборы. Сайт с информацией о кандидатах и программах партий не работает