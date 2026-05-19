На Иссык-Куль снова можно будет доехать поездом: график и цены

С 5 июня возобновляется движение пассажирского поезда по маршруту Бишкек-2 — Балыкчи. Об этом сообщили в ГП «Кыргыз темир жолу».

По данным предприятия, с 5 по 21 июня поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. С 26 июня по 13 сентября рейсы станут ежедневными.

Стоимость проезда в вагоне с местами для сидения составит 180 сомов при оплате наличными и 150 сомов — при безналичной оплате. Детский билет (от 5 до 10 лет) обойдется в половину стоимости.

Кроме того, на маршруте Бишкек-2 — Балыкчи будут доступны вагоны повышенной комфортности.

Так, билет в вагон класса «люкс» для взрослых (старше 10 лет) стоит 600 сомов при оплате наличными и 500 сомов — при безналичной оплате. Для детей — 300 и 250 сомов соответственно.

Проезд в VIP-вагоне обойдется взрослым в 1 тысячу сомов наличными или 800 сомов при безналичной оплате, детям — 500 и 400 сомов соответственно.

Также предусмотрен вариант VIP-купе: стоимость одного купе составит 7 тысяч 200 сомов при оплате наличными и 6 тысяч сомов — при безналичной оплате вне зависимости от количества пассажиров.

Напомним, поезд Бишкек — Балыкчи традиционно запускают в летний туристический сезон для удобства отдыхающих, направляющихся на Иссык-Куль.