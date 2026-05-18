Общество

ГКНБ предупредил о тюремных сроках за попытки сыграть на межнациональной теме

Глава Ошского областного управления ГКНБ Канат Табалдиев предупредил об уголовной ответственности за попытки разжигания межнациональной розни.

Заявление прозвучало во время обсуждения земельного вопроса в одном из сел Ошской области. По словам Табалдиева, спор касается участка, который ранее принадлежал гражданину узбекской национальности, а позже был выкуплен кыргызстанцами.

Часть местных жителей просит узаконить 24 участка, попавших под амнистию.

Во время выступления представитель ГКНБ призвал не переводить спор в межнациональную плоскость.

«Мы, граждане Кыргызстана, никогда не должны делиться по национальности. Те, кто поднимает межнациональный вопрос, могут получить от семи с половиной до двенадцати лет лишения свободы», — заявил Канат Табалдиев.

Он подчеркнул, что все вопросы будут рассматривать в рамках закона, а любые попытки разжигания розни не останутся без реакции спецслужб.

«Мы один народ и одно государство, независимо от национальности. Тем, кто разжигает межнациональную рознь, прощения не будет», — добавил глава областного управления ГКНБ.
