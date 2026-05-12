Театр оперы и балета впервые выступил в городах Баткене и Манасе

Гастроли Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева с успехом прошли в Оше, Баткене и Манасе. Зрителям представили балет «Чолпон», оперу «Травиата» и праздничные концерты, а жители Баткена и Манаса впервые за годы независимости увидели выступление ведущего театра страны.

По данным пресс-службы театра, мероприятия были посвящены президентской доктрине Кыргызской Республики «Уңгужол» — «Национальный дух — мировые высоты» и VI Всемирным играм кочевников.

На сцене Ошского национального драматического театра имени Султана Ибраимова зрителям представили балет Михаила Раухвергера «Чолпон», считающийся жемчужиной кыргызского хореографического искусства.

На следующий день состоялся показ оперы Джузеппе Верди «Травиата» — одного из самых известных произведений мировой классики. А на центральной площади Оша прошел гала-концерт с участием солистов оперы, симфонического оркестра и творческих коллективов театра.

В мероприятии приняли участие заместитель мэра Оша Масуда Айдарбекова и министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Мирбек Мамбеталиев, а также генеральный директор Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева Муратбек Бегалиев.

От имени мэрии коллективу театра вручили денежную премию в размере 100 тысяч сомов.

Особым событием гастролей стали выступления в Баткене и Манасе. Как отметили организаторы, впервые за годы независимости ведущий театр страны выступил перед жителями этих городов.

В Баткене прошел концерт с участием лучших голосов кыргызской оперы и симфонического оркестра театра. А 9 мая в Манасе состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Для зрителей прозвучали песни военных лет — «Катюша», «Журавли», «Темная ночь», «Смуглянка», «День Победы» и другие известные композиции.

За дирижерским пультом во время гастролей работали Захар Бутенко и народный артист Кыргызстана Нурматбек Полотов. Художественным руководителем гастролей выступил народный артист КР Нурлан Асанбеков. Концертмейстеры — заслуженные артистки КР Юлия Бабич и Набира Джаксалиева, Нуржан Токтобекова, Антон Степанов.
