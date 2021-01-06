Нечем дышать. Почему чиновники проигрывают битву со смогом

Чиновники расписались в своей беспомощности в борьбе со смогом в Бишкеке. Сегодня они не могут сказать, когда улучшится экологическая ситуация в столице Кыргызстана. А ведь три года назад за подписью Кубатбека Боронова, занимавшего тогда пост первого вице-премьер-министра, был утвержден специальный план из 33 пунктов.

Рассчитан документ был на 2018-2022 годы. В нем предлагались кратко-, средне- и долгосрочные меры. За это время уже можно было бы что-то сделать и отчитаться. Но! В 2020-м план обновили, кроме Бишкека в него включили Сокулукский и Аламединский районы Чуйской области, а срок реализации технично изменили на 2020-2023 годы.

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Теперь в нем 40 пунктов. Однако их количество может измениться. В декабре 2020-го правительственная комиссия снова взялась за доработку плана. Наверное, чтобы было, чем успокаивать общественность: работаем.

«Никто не отчитался за 2018-2020 годы. На декабрьской встрече в мэрии нам сказали, что ничего не сделано. Однако никого не привлекли к ответственности, поскольку вице-мэры новые и все снова только в планах, включая возможные наказания», — отметила руководитель экологической организации «МувГрин» Мария Колесникова.

Найти причину ничего не делать

Устав ждать решительных шагов властей, в Бишкеке потребовали ввести экологический режим чрезвычайной ситуации.

Начальник Чуй-Бишкекского территориального управления ГАООСиЛХ Болот Кадырбеков считает, что для начала необходимо провести конкретные исследования, чтобы выяснить, кто или что влияет на качество воздуха.

«Основные источники нам известны: ТЭЦ, жилмассивы и автотранспорт. Но кто насколько влияет? Точных данных, исследований нет. На какой объект будут налагаться ограничения в случае введения ЧС? — задался он вопросом в интервью 24.kg. — Новое руководство ГАООСиЛХ предлагает создать при агентстве научный центр, где будут заниматься мониторингом целого ряда вопросов».

Об отсутствии точных данных заявила и глава Госагентства охраны окружающей среды Динара Кутманова.

Однако, когда может появиться научный центр и проведут исследования, неизвестно. Тем более учитывая частую смену руководителей и отсутствие преемственности в работе.

Впрочем, и без этих цифр всем известна ситуация. Количество морально и физически устаревших машин в столице растет, люди отапливают свои жилища всем, что горит, фильтров в частном секторе нет. Проверки бань и других субъектов предпринимательства проводятся для галочки.

Лицам, принимающим решения, не хватает смелости взять на себя ответственность за непопулярные меры и хоть что-то начать делать.

Денег нет. И не будет?

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Задержки по исполнению плана объясняют пандемией, экономическим кризисом, постоянным отсутствием денег в бюджете. В связи с этим есть серьезные опасения, выполнят ли план на 2020-2023 годы. Пока документ больше похож на сказочные обещания. Чтобы построить ТЭЦ-2 на газе, по предварительным данным, необходимо примерно $200 миллионов. При этом земли, выделенные под объект, самовольно захвачены. Хватит ли ресурсов и воли вернуть их? Построить город-спутник чиновники мечтают около десяти лет. Что мешало им все эти годы?

Каких-то решительных и действенных мер на начавшийся 2021 год в плане нет.

«Среди 40 пунктов есть действительно хорошие меры: достроить ТЭЦ-2 на газе, подключить жилмассивы к центральному отоплению, ускорить строительство завода по сборке и производству электромобилей. Однако ни одно мероприятие без финансирования реализовать невозможно», — подчеркнул Болот Кадырбеков.

При этом финансирование на природоохранные мероприятия в Бишкеке за последние годы скатилось до нуля.

Согласно данным Чуй-Бишкекского территориального управления ГАООСиЛХ, в 2016 году на эти цели выделили 66,1 миллиона сомов, в 2017-м и 2018-м — по 15 миллионов, а в 2019 году и 2020-м — ничего. Найдут ли деньги на экологию в этом году, если даже на выплату социальных пособий и пенсий приходится просить у России?

Средств не хватает элементарно на озеленение новых парков. Разбивают участки, которые засеивают газоном, но без деревьев это не парк, а пустырь. Внедрять комплексное озеленение и бороться с вредителями насаждений в Бишкеке по плану должны были начать в 2018 году. Однако экологи больших изменений за это время не заметили.

Красиво, но не эффективно

Если в советское время по нормативам на одного жителя приходился 21 квадратный метр зеленых насаждений, то сегодня, согласно нашему спутниковому анализу, всего около 7 квадратов. Дмитрий Переяславский

По словам эколога Дмитрия Переяславского, в Бишкеке по-прежнему идет декоративное озеленение (покупаются дорогие и менее эффективные в плане экологии саженцы). «В нашем жарком климате деревья являются условием создания микроклимата (снижение температуры, увеличение влажности, в результате чего пыль в воздухе оседает и не попадает к нам в легкие при дыхании). Нужно увеличивать объемы озеленения», — сказал он.

Руководитель «Мувгрин» Мария Колесникова не верит в чиновничью отговорку «денег нет»: «Деньги всегда есть, просто они уходят не в те карманы. Сколько миллионов выделяли на мусорный полигон и что с ними сделано? Нужно искать деньги, писать проекты».

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По ее словам, сейчас госорганам нужно сконцентрироваться на исключении неэффективных мер. «Для чего, к примеру, тратить ресурсы на абсолютно бесполезные проверки частных бань дважды в неделю? В области транспорта пора, наконец, перейти на использование топлива К4 и К5, которое откладывали несколько раз. Можно также внедрить школьные автобусы. Мы опросили более 2 тысяч родителей младшеклассников пяти центральных школ Бишкека. Они понимают, что тоже вносят свой вклад в смог и согласны на автобусы. Еще нельзя вырубать деревья», — перечислила Мария Колесникова несколько мер, которые можно внедрить быстро. Было бы желание.

Пока же на вопрос, когда горожанам ждать улучшения, чиновники отвечают: «Сложно сказать».