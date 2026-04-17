В Бишкеке оштрафовали владельца спецтехники за сильное задымление

Инспекторы службы экологического и технического надзора по Бишкеку и Аламединскому району совместно с сотрудниками УПСМ ГУВД столицы выявили и привлекли к ответственности владельца тяжелой техники, передвигавшейся по Южной магистрали с чрезмерным выбросом дыма.

Нарушение получило широкий резонанс после появления видеокадров в СМИ и социальных сетях, на которых транспортное средство загрязняет атмосферный воздух.

В пресс-службы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора пояснили, что в ходе проверки владелец техники был установлен. В его отношении составлен протокол. Сумма штрафа составила 23 тысячи сомов.

С водителем проведена профилактическая беседа и выдано предписание о необходимости срочного технического ремонта для приведения транспорта в соответствие с экологическими нормами.

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора призвали граждан и организации соблюдать экологические требования, своевременно обслуживать транспорт и не допускать эксплуатации неисправной техники.

Напомним, ранее в УПСМ сообщили, что личность водителя установили, в отношении него составили протокол о правонарушении. Материалы переданы в службу экологического и технического надзора для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.