07:26
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Агент 024

Жители «Ак‑Орго» жалуются на дым и загрязнение воздуха от частной медресе

Жители жилмассива «Ак‑Орго» в Бишкеке сообщают о систематическом загрязнении окружающей среды из‑за деятельности частной мусульманской школы‑медресе по адресу Таттыбубу Турсунбаевой, 50.

По словам очевидцев, в районе регулярно сжигаются непонятные отходы или низкокачественный уголь, что приводит к появлению едкого дыма и ухудшению качества воздуха.

Подобные несанкционированные способы сжигания отходов являются нарушением правил благоустройства и норм по охране атмосферного воздуха в Бишкеке.

читателей
Фото читателей
Экологи и жители подчеркивают, что качество воздуха в Бишкеке уже серьезно страдает из‑за множества источников загрязнений, включая сжигание угля и отходов в частном секторе, что усиливает риск для здоровья. Заболевания дыхательных путей и сердечно‑сосудистой системы особенно актуальны в таких условиях.
Жители «Ак‑Орго» призывают ответственные органы провести проверку и привлечь к ответственности тех, кто нарушает экологические нормы, чтобы защитить здоровье населения и улучшить экологическую обстановку в районе.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.

 

 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/368961/
просмотров: 3879
Версия для печати
Популярные новости
