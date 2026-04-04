16:01, 04 апреля 2026, Бишкек - 24.kg, Дарья НЕСТЕРОВА
Жители «Ак‑Орго» жалуются на дым и загрязнение воздуха от частной медресе
Жители жилмассива «Ак‑Орго» в Бишкеке сообщают о систематическом загрязнении окружающей среды из‑за деятельности частной мусульманской школы‑медресе по адресу Таттыбубу Турсунбаевой, 50.
По словам очевидцев, в районе регулярно сжигаются непонятные отходы или низкокачественный уголь, что приводит к появлению едкого дыма и ухудшению качества воздуха.
Подобные несанкционированные способы сжигания отходов являются нарушением правил благоустройства и норм по охране атмосферного воздуха в Бишкеке.
Фото читателей
Экологи и жители подчеркивают, что качество воздуха в Бишкеке уже серьезно страдает из‑за множества источников загрязнений, включая сжигание угля и отходов в частном секторе, что усиливает риск для здоровья. Заболевания дыхательных путей и сердечно‑сосудистой системы особенно актуальны в таких условиях.
Жители «Ак‑Орго» призывают ответственные органы провести проверку и привлечь к ответственности тех, кто нарушает экологические нормы, чтобы защитить здоровье населения и улучшить экологическую обстановку в районе.
