Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Кыргызстан в числе загрязненных стран ЦА: чем дышит регион по отчету IQAir

Кыргызстан вошел в число стран с высоким уровнем загрязнения воздуха. Об этом говорится во «Всемирном докладе о качестве воздуха за 2025 год» международной организации IQAir.

Согласно данным исследования, Кыргызстан занял примерно 35-40-е место в мире по уровню загрязнения воздуха, что относит страну к категории с неблагоприятной экологической ситуацией.

Среднегодовая концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 в Кыргызстане составляет около 21-23 микрограммов на кубический метр. Это более чем в четыре раза превышает рекомендуемую норму Всемирной организации здравоохранения, установленную на уровне 5 микрограммов на кубический метр.

В сравнении с соседними странами региона ситуация выглядит следующим образом:

  • Таджикистан — около 46 микрограммов на кубический метр (один из самых загрязненных в регионе);
  • Узбекистан — около 31 микрограмма на кубический метр;
  • Туркменистан — около 26 микрограммов на кубический метр;
  • Кыргызстан — около 21-23 микрограммов на кубический метр;
  • Казахстан — около 15 микрограммов на кубический метр.

Таким образом, Кыргызстан занимает средние позиции в Центральной Азии, уступая Таджикистану и Узбекистану, но демонстрируя более высокий уровень загрязнения, чем Казахстане.

Отдельно подчеркивается ситуация в Бишкеке, где в зимний период уровень загрязнения воздуха регулярно достигает опасных значений из-за отопления углем, выхлопов транспорта и неблагоприятных погодных условий.

Эксперты отмечают, что загрязнение воздуха остается одним из ключевых факторов риска для здоровья населения, влияя на рост заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/368255/
Материалы по теме
Новый отчет. Треть года бишкекчане дышат грязным воздухом, в Оше — еще больше
Загрязнение выхлопными газами. В Бишкеке оштрафовали владельцев трех автомашин
Эколог попросил прозрачности по вопросу выбросов мусоросжигающего завода
Мэр Бишкека: В городе критической ситуации с воздухом нет, смог снижается
Мэр Бишкека: Новый завод перерабатывает 1 тысячу 200 тонн отходов в сутки
Итоги года в Бишкеке: сколько убрали мусора, посадили деревьев и заменили лифтов
За экологические нарушения в автопарке оштрафовали бишкекскую компанию
Бишкек снова задыхается: уровень грязного воздуха взлетел в три раза выше нормы
Загрязнение воздуха: отходы швейных цехов теперь можно сдать на переработку
Глава Минприроды не доверяет рейтингу городов мира по качеству воздуха
Популярные новости
Экологи призывают не&nbsp;убирать опавшую листву с&nbsp;корней деревьев&nbsp;&mdash; нужный барьер Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер
В&nbsp;Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и&nbsp;амнистия по&nbsp;электричеству Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и амнистия по электричеству
В&nbsp;Кыргызстане меняют правила поступления в&nbsp;вузы: создадут центр для иностранцев В Кыргызстане меняют правила поступления в вузы: создадут центр для иностранцев
Бизнес
Запишите ребенка в&nbsp;школу онлайн через MBANK и&nbsp;забудьте об&nbsp;очередях Запишите ребенка в школу онлайн через MBANK и забудьте об очередях
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
