Кыргызстан в числе загрязненных стран ЦА: чем дышит регион по отчету IQAir

Кыргызстан вошел в число стран с высоким уровнем загрязнения воздуха. Об этом говорится во «Всемирном докладе о качестве воздуха за 2025 год» международной организации IQAir.

Согласно данным исследования, Кыргызстан занял примерно 35-40-е место в мире по уровню загрязнения воздуха, что относит страну к категории с неблагоприятной экологической ситуацией.

Среднегодовая концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 в Кыргызстане составляет около 21-23 микрограммов на кубический метр. Это более чем в четыре раза превышает рекомендуемую норму Всемирной организации здравоохранения, установленную на уровне 5 микрограммов на кубический метр.

В сравнении с соседними странами региона ситуация выглядит следующим образом:

Таджикистан — около 46 микрограммов на кубический метр (один из самых загрязненных в регионе);

Узбекистан — около 31 микрограмма на кубический метр;

Туркменистан — около 26 микрограммов на кубический метр;

Кыргызстан — около 21-23 микрограммов на кубический метр;

Казахстан — около 15 микрограммов на кубический метр.

Таким образом, Кыргызстан занимает средние позиции в Центральной Азии, уступая Таджикистану и Узбекистану, но демонстрируя более высокий уровень загрязнения, чем Казахстане.

Отдельно подчеркивается ситуация в Бишкеке, где в зимний период уровень загрязнения воздуха регулярно достигает опасных значений из-за отопления углем, выхлопов транспорта и неблагоприятных погодных условий.

Эксперты отмечают, что загрязнение воздуха остается одним из ключевых факторов риска для здоровья населения, влияя на рост заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем.