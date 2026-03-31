Кыргызстан в числе загрязненных стран ЦА: чем дышит регион по отчету IQAir

Кыргызстан вошел в число стран с высоким уровнем загрязнения воздуха. Об этом говорится во «Всемирном докладе о качестве воздуха за 2025 год» международной организации IQAir.
Согласно данным исследования, Кыргызстан занял примерно 35-40-е место в мире по уровню загрязнения воздуха, что относит страну к категории с неблагоприятной экологической ситуацией.
Среднегодовая концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 в Кыргызстане составляет около 21-23 микрограммов на кубический метр. Это более чем в четыре раза превышает рекомендуемую норму Всемирной организации здравоохранения, установленную на уровне 5 микрограммов на кубический метр.
В сравнении с соседними странами региона ситуация выглядит следующим образом:
- Таджикистан — около 46 микрограммов на кубический метр (один из самых загрязненных в регионе);
- Узбекистан — около 31 микрограмма на кубический метр;
- Туркменистан — около 26 микрограммов на кубический метр;
- Кыргызстан — около 21-23 микрограммов на кубический метр;
- Казахстан — около 15 микрограммов на кубический метр.
Таким образом, Кыргызстан занимает средние позиции в Центральной Азии, уступая Таджикистану и Узбекистану, но демонстрируя более высокий уровень загрязнения, чем Казахстане.
Отдельно подчеркивается ситуация в Бишкеке, где в зимний период уровень загрязнения воздуха регулярно достигает опасных значений из-за отопления углем, выхлопов транспорта и неблагоприятных погодных условий.
Эксперты отмечают, что загрязнение воздуха остается одним из ключевых факторов риска для здоровья населения, влияя на рост заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем.