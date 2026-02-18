Эколог попросил прозрачности по вопросу выбросов мусоросжигающего завода

В Бишкеке на заседании Экологического совета эколог-урбанист Дмитрий Переяславский призвал ежедневно публиковать данные о выбросах нового мусоросжигающего завода, расположенного на санитарном полигоне вблизи жилмассива «Алтын-Казык».

По его словам, объект расположен в районе, который за последние годы активно застроен и жители обеспокоены возможным выделением диоксинов.

«Этот район оброс населенными пунктами, и мы видим, что диоксины выделяются. Я считаю, что мы должны знать, какое количество ежедневно выбрасывает в воздух этот завод», — подчеркнул он.

Фото 24.kg

Дмитрий Переяславский отметил, что Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР получает информацию о выбросах раз в сутки, однако эти данные недоступны широкой общественности.

В ответ мэр столицы Айбек Джунушалиев сообщил, что в ближайшее время на предприятии будут установлены датчики мониторинга.

Эти данные у нас отображаются в онлайн-режиме, поэтому для нас не проблема транслировать их для населения. Айбек Джунушалиев

Также эколог напомнил о важности сохранения кустарников и зеленых насаждений в городской среде. По словам мэра, муниципальные службы удаляют только старые насаждения и лишь в местах строительства новых дорог, где отсутствует запыленность.

Градоначальник сообщил, что в текущем году планируется высадить 3,5 тысячи саженцев.

«Где можно и нужно, мы высадим кустарники, проблем нет», — отметил он.

Кроме того, мэр подчеркнул, что для полива газонов используется техническая, а не питьевая вода. В рамках грантового проекта городские власти намерены пробурить еще 18 скважин.

На что Дмитрий Переяславский возразил, что из скважин течет вода, которая также пригодна для питья.