11:46
USD 87.45
EUR 103.07
RUB 1.16
Агент 024
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

В Бишкеке выявили неисправный транспорт с густым дымом и передали на проверку

В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудники Управления патрульной службы милиции выявили видеоматериал, на котором зафиксировано транспортное средство с явными признаками технической неисправности. Из выхлопной системы автомобиля выделялся густой дым, наносящий вред окружающей среде.

Напомним, бишкекчане сообщили о сильном задымлении, которое, по их словам, вызвала крупногабаритная спецтехника, передвигавшаяся по Южной магистрали.

По сообщению пресс-службы УПСМ, личность водителя установили, в отношении него составили протокол о правонарушении. Материалы переданы в службу экологического и технического надзора для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/370739/
просмотров: 237
Версия для печати
17 апреля, пятница
11:43
Милиция проверяет сообщение об избиении 4-летнего ребенка бабушкой Милиция проверяет сообщение об избиении 4-летнего ребен...
11:43
У комика Элдоса Алмазова диагностировали рак кости. Он просит о помощи
11:42
Из-за бурана и ветра для фур закрыли перевал Тоо-Ашуу
11:41
Жестокое задержание. На сотрудников милиции возбудили дело
11:33
Блокировка Telegram. Россияне начали массово переходить в мессенджер KakaoTalk