В Бишкеке выявили неисправный транспорт с густым дымом и передали на проверку

В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудники Управления патрульной службы милиции выявили видеоматериал, на котором зафиксировано транспортное средство с явными признаками технической неисправности. Из выхлопной системы автомобиля выделялся густой дым, наносящий вред окружающей среде.

Напомним, бишкекчане сообщили о сильном задымлении, которое, по их словам, вызвала крупногабаритная спецтехника, передвигавшаяся по Южной магистрали.

По сообщению пресс-службы УПСМ, личность водителя установили, в отношении него составили протокол о правонарушении. Материалы переданы в службу экологического и технического надзора для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.