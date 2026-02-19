15:20
Происшествия
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение выхлопными газами. В Бишкеке оштрафовали владельцев трех автомашин

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора сообщает, что 19 февраля инспекторы Бишкекского регионального управления Службы экологического и технического надзора совместно с сотрудниками Управления патрульной службы милиции по Бишкеку вышли на очередной рейд по выявлению автотранспортных средств, превышающих установленные нормы выбросов загрязняющих веществ.

Подобные рейдовые мероприятия проводятся на регулярной основе в целях улучшения качества атмосферного воздуха и снижения уровня загрязнения в столице.

В ходе проверки у трех транспортных средств зафиксировано превышение допустимых норм загрязнения выхлопных газов более чем на 50 процентов. В соответствии со статьей 234 Кодекса «О правонарушениях» в отношении физических лиц составлено три протокола. Общая сумма наложенных штрафов составила 22,5 тысячи сомов.

Проводимые мероприятия направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье граждан, а также на обеспечение экологической безопасности и повышение уровня экологической ответственности автовладельцев.
