Загрязнение выхлопными газами. В Бишкеке оштрафовали владельцев трех автомашин

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора сообщает, что 19 февраля инспекторы Бишкекского регионального управления Службы экологического и технического надзора совместно с сотрудниками Управления патрульной службы милиции по Бишкеку вышли на очередной рейд по выявлению автотранспортных средств, превышающих установленные нормы выбросов загрязняющих веществ.
Подобные рейдовые мероприятия проводятся на регулярной основе в целях улучшения качества атмосферного воздуха и снижения уровня загрязнения в столице.
Проводимые мероприятия направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье граждан, а также на обеспечение экологической безопасности и повышение уровня экологической ответственности автовладельцев.