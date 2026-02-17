Мэр Бишкека: В городе критической ситуации с воздухом нет, смог снижается

Мэр Бишкек Айбек Джунушалиев прокомментировал ситуацию с качеством воздуха в столице на заседании Экологического совета.

По его словам, ситуация в городе не является критической, несмотря на заявления отдельных блогеров.

Фото 24.kg. Айбек Джунушалиев прокомментировал экологическую ситуацию в Бишкеке

Он сообщил, что столичные власти изучили опыт соседних стран. В частности, в Ташкенте приняли 24 меры по улучшению качества воздуха, из которых 11 уже реализуют в Бишкеке.

По словам Айбека Джунушалиева, полностью проблему смога пока решить не удалось, однако наблюдается снижение концентрации вредных частиц.

Я не говорю, что мы полностью искоренили смог, но мы принимаем меры. Мы уменьшили количество вредных частиц. Айбек Джунушалиев

Отдельно мэр остановился на работе ТЭЦ. По его словам, вторую зиму теплоэлектроцентраль проходит отопительный сезон без сбоев, а на одной из труб запущена система сероочистки. «Мы запустили ее в самой маленькой трубе ТЭЦ — это только пар», — отметил глава города.

Он добавил, что в Бишкеке продолжается газификация жилмассивов: из 105 новостроек 54 уже подключили. Муниципальные инспекции постоянно, по словам мэра, проверяют дома, из труб которых идет черный дым.

«Мы тоже живем здесь, и мои дети живут здесь. Применяем все возможные средства для улучшения качества воздуха», — добавил Айбек Джунушалиев, заверив, что работа по улучшению экологической ситуации продолжится.