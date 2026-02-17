16:28
Мэр Бишкека: Новый завод перерабатывает 1 тысячу 200 тонн отходов в сутки

В Бишкеке на территории санитарного полигона проходит заседание Экологического совета в формате общественных слушаний. Площадкой для обсуждения стал экотехнологический завод по выработке электроэнергии путем утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). В мероприятии участвуют мэр столицы Айбек Джунушалиев и руководители подразделений муниципалитета.

Фото 24.kg. Мусороперерабатывающий завод
Глава города отметил, что Экологический городской совет решили провести на территории мусоросжигающего завода, чтобы участники ознакомились с его работой на месте.

По словам мэра, мощность предприятия составляет 1 тысячу 200 тонн переработки отходов в сутки. Завод способен вырабатывать до 30 мегаватт электроэнергии, сейчас стабильно выдает 27–29 мегаватт, что особенно важно в условиях дефицита энергии в столице.

Общий объем инвестиций в строительство объекта составил $98 миллионов.

Как подчеркнул Айбек Джунушалиев, при запуске и эксплуатации завода выставили требования по экологическим стандартам Европейского союза и Китая. При этом, по его словам, китайские требования являются еще более жесткими.

Мэр рассказал, что сегодня на предприятии работают 80 китайских специалистов и 34 отечественных сотрудника. Кыргызских специалистов обучили в Кыргызском государственном техническом университете имени И.Раззакова. Это позволило обеспечить подготовку местных кадров для дальнейшей работы на объекте.

Фото 24.kg. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев
Мэр подвел итоги предыдущего заседания Экологического совета. Он сообщил, что одной из поставленных задач было усиление работы по озеленению города. План по высадке 15 тысяч саженцев перевыполнили — в столице высадили 18 тысяч деревьев. По просьбам горожан дополнительные посадки провели на территориях учебных заведений и в других общественных пространствах.

В 2026 году планируется высадить 50 тысяч деревьев. Сначала саженцы вырастят в питомниках, после перенесут на территорию города.

Айбек Джунушалиев

Общественные слушания посвящены вопросам улучшения качества атмосферного воздуха в столице и дальнейшим мерам по развитию экологической инфраструктуры Бишкека.
