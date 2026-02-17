Мэр Бишкека: Новый завод перерабатывает 1 тысячу 200 тонн отходов в сутки

В Бишкеке на территории санитарного полигона проходит заседание Экологического совета в формате общественных слушаний. Площадкой для обсуждения стал экотехнологический завод по выработке электроэнергии путем утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). В мероприятии участвуют мэр столицы Айбек Джунушалиев и руководители подразделений муниципалитета.

Фото 24.kg. Мусороперерабатывающий завод

По словам мэра, мощность предприятия составляет 1 тысячу 200 тонн переработки отходов в сутки. Завод способен вырабатывать до 30 мегаватт электроэнергии, сейчас стабильно выдает 27–29 мегаватт, что особенно важно в условиях дефицита энергии в столице.

Общий объем инвестиций в строительство объекта составил $98 миллионов.

Как подчеркнул Айбек Джунушалиев, при запуске и эксплуатации завода выставили требования по экологическим стандартам Европейского союза и Китая. При этом, по его словам, китайские требования являются еще более жесткими.

Мэр рассказал, что сегодня на предприятии работают 80 китайских специалистов и 34 отечественных сотрудника. Кыргызских специалистов обучили в Кыргызском государственном техническом университете имени И.Раззакова. Это позволило обеспечить подготовку местных кадров для дальнейшей работы на объекте.

Фото 24.kg. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев

В 2026 году планируется высадить 50 тысяч деревьев. Сначала саженцы вырастят в питомниках, после перенесут на территорию города. Айбек Джунушалиев

Общественные слушания посвящены вопросам улучшения качества атмосферного воздуха в столице и дальнейшим мерам по развитию экологической инфраструктуры Бишкека.