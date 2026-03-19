Общественное объединение MoveGreen, ведущее независимый гражданский мониторинг качества воздуха, опубликовало годовой аналитический отчет о качестве воздуха с декабря 2024-год по ноябрь 2025-го.

Согласно данным, загрязнение воздуха носит выраженный сезонный характер и усиливается в отопительный период. В Бишкеке зафиксировали около 120 дней с превышением норм, а пик пришелся на 24 декабря 2024 года, что превышает правительственную норму более чем в 11 раз.

Читайте по теме Загрязнение воздуха в Бишкеке на 12 марта. Столица на первом месте

В Оше ситуация с грязным воздухом более длительная: из 336 дней превышения наблюдались в течение 159. В отличие от столицы, загрязнение фиксировали круглый год, а среднегодовая концентрация PM2.5 — около 74 микрограммов на кубический метр. Это почти в 5 раз больше правительственной нормы и 15 раз больше нормы, установленной ВОЗ.

Исследование показало, что стены зданий не обеспечивают полной защиты от уличного смога в периоды его высокой концентрации. Внутри помещений зафиксировано 58 дней с показателями выше нормы.

Для решения проблемы MoveGreen предлагает развивать зеленую энергетику, чистый общественный транспорт, озеленение городов и расширять систему мониторинга с открытым доступом к данным.

Специалисты отмечают: качество воздуха зависит не только от содержания PM2.5. В теплое время года в городах существенно превышаются нормы по концентрации в воздухе оксидов азота (NOx) и формальдегида (CH2O). Все они опасны для здоровья человека.

Таким образом, одним из ключевых шагов по улучшению качества воздуха является наращивание системы комплексного мониторинга:

установка датчиков, отслеживающих разные виды загрязняющих веществ;

увеличение плотности сети датчиков в Бишкеке и Оше;

расширение сети датчиков за пределами крупных городов;

сбор и публикация информации в формате открытых данных.

Согласно рекомендациям Всемирного банка и MoveGreen, государственному сектору следует принимать ряд комплексных мер для улучшения ситуации.

По энергетике:

внедрение энергоэффективных решений для снижения потребления угля;

стимулирование перехода на зеленую энергетику для отопления жилых домов;

установка высокоэффективных фильтров для улавливания частиц PM2.5 на котельных и промышленных предприятиях.

По транспорту:

финансирование экологически чистого транспорта;

повышение привлекательности общественного транспорта, в том числе за счет сокращения времени пути пассажиров (выделенные полосы);

введение техосмотра для автомобилей.

По озеленению:

борьба с дорожной и почвенной пылью внутри города (озеленение вместо открытого грунта, ремонт дорог и тротуаров);

комплексное многоуровневое озеленение (трава-кусты-деревья), вертикальное озеленение фасадов и модернизация ирригационной системы.

По управлению качеством воздуха:

улучшение нормативно-правовой базы и координации по вертикали и горизонтали власти;

оуществление подотчетности перед обществом и предоставление открытого доступа к данным по качеству воздуха;

поддержка развития гражданского мониторинга качества воздуха в Кыргызстане;

совместная борьба с трансграничным загрязнением воздуха вместе с другими странами Центральной Азии.