Игра началась! Как мотивировать детей учиться онлайн

Стартовал новый учебный год. В традиционной форме учатся только первоклассники, остальные — дистанционно. Многие дети в республике могут остаться за бортом образования. Почти 5 тысяч семей не имеют телевизоров для просмотра телеуроков, у более 65 тысяч учащихся нет смартфонов. 31 школа без интернета.

Весной 2020 года такая онлайн-учеба, когда уроки недоступны или непонятны, нередко приводила к домашним конфликтам. Родители срывались на детей и поднимали на них руку, а их отпрыски теряли и без того слабый интерес к знаниям. Как стимулировать детей и чем грозит им изоляция от общения, 24.kg рассказала клинический психолог Перизат Асылбаева.

— Если дистанционное обучение продолжится в том же формате, что и весной, какие последствия могут быть в плане психического здоровья детей?

— Это зависит от возрастных и индивидуально-психологических особенностей учащихся, а также от физических условий.

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В школе специально созданы условия для занятий, начиная от мебели и заканчивая графическими организаторами (таблицы, схемы, рисунки и так далее). Когда ребенок идет в школу, он настраивается на учебу. Дома же дети ощущают себя «как на каникулах» и в домашней обстановке, на мой взгляд, им сложнее войти в процесс. Многие родители в период карантина звонили на горячие линии и сетовали, что ребенка сложно мотивировать на обучение. Младшие дети хотят все время играть, а старшие «зависают» в телефонах.

Конечно, есть исключения, когда ребенок стал лучше учиться на карантине. Для этого нужна поддержка со стороны родителей и усилия самого ребенка.

— Но у всех ли родителей есть время, определенные навыки и возможности?

— Да, не каждый владеет навыками объяснять, обучать и мотивировать ребенка на занятия. Поэтому родители признавались, что нередко могут поругать ребенка и даже ударить за неусидчивость и невыполнение домашнего задания.

Возрастает риск насилия по отношению к детям. Получается, обе стороны (и родители, и дети) пребывают в стрессовом состоянии.

Хроническое стрессовое состояние негативно влияет на работу всего организма. Ощущение небезопасности может привести к снижению познавательных процессов и к психосоматическим проявлениям. Говоря проще, внимание, память, восприятие ребенка и даже иммунитет в период стресса снижаются.

Школа — один из важных этапов социализации ребенка. Дети стремятся к общению со сверстниками, встречам с друзьями, пусть даже вне школы. Они учатся дружить, решать конфликты, влюбляются, проявляют лидерские качества и каждый день получают опыт межличностного взаимодействия. Развивают и осваивают различные социальные роли.

Если полностью изолировать ребенка от общения, возрастают риски роста депрессивных состояний (особенно у подростков), снижения навыков межличностного взаимодействия.

Есть еще один момент дистанционного обучения — это слабое усвоение знаний. Чтобы ребенок мог хорошо усвоить материал, необходимы специальные учебные программы, с учетом возрастных особенностей учащихся, включением интерактивных методов преподавания и других составляющих. Нужно помнить и о материально-техническом оснащении, доступном не всем. Тот же качественный интернет, ноутбуки, приложения, смартфоны.

Одностороннее транслирование уроков по ТВ не дает возможности ребенку задать вопрос, уточнить непонятное. Как следствие, у него повышается тревога, постепенно теряется мотивация, снижается успеваемость. Также может снизиться самооценка (из-за отсутствия гаджетов).

В таких случаях процесс обучения будет вызывать сопротивление, которое проявляется через раздражительность, плаксивость или откладывание выполнения домашнего задания.

— Есть рекомендации для родителей, как окончательно не испортить отношения с ребенком и не отбить желание учиться?

— Советов несколько. Создать максимально удобные физические условия для занятий (хорошее освещение, удобная парта и стул, желательно с отсутствием посторонних шумов, необходимые гаджеты). Выстроить режим дня, можно в табличной форме. Обязательно включить физические активности (зарядку, игры). Исследования доказали: чередование умственных и физических активностей повышает успеваемость учащихся.

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Создать благоприятные психологические условия. Прежде всего, атмосферу безопасности, заботы и поддержки. Тренировать навык управления стрессовым состоянием у родителей (есть множество техник и упражнений).

— Как поддерживать интерес детей к учебе?

— Младших школьников можно мотивировать с помощью метода «Жетонной экономики», старших — с помощью «Контрактного метода». В первом случае — приготовить картонные жетоны в виде кружков или звездочек, ярких красочных цветов и прозрачную баночку с именами детей или доску, где будет таблица с именами детей. Объяснить ребенку, что с начала учебного года вы начинаете игру.

За каждый выполненный вовремя урок дети получают по одному жетону, и тот, кто наберет определенное количество жетонов к концу недели, получает приз.

Жетоны можно давать за убранную комнату, чистку зубов два раза в день и другое. Нужно четко назвать критерии получения жетонов, чтобы ребенок ясно понимал, как он их может заработать. И конечно, обсудить с ребенком, какой приз он получит в конце недели. Это необязательно вещи, требующие материальных затрат. А к примеру, пикник с семьей, совместная игра с родителями или что-то еще, что важно и интересно ребенку.

Такой подход поможет быстрее мотивировать младших школьников. И родители, и дети получат массу теплых эмоций. Плюс у детей выработается здоровый дух соревновательности. Через определенное время дети привыкнут делать все вовремя, и авторитет родителей только повысится в их глазах.

Только обязательно сдержите слово по поводу приза, иначе получите демотивацию и обратный эффект!

Второй метод — контракт с подростками. Подростковый возраст — особый, один из кризисных в периоде развития ребенка. Требования подростка — относиться к нему, как ко взрослому, уважать его границы и мнение. Поэтому если родители будут давить на него, то рискуют получить кучу протестных реакций. Чтобы наладить диалог с подростком, можно заключать соглашения с ним, совместно обсуждая и прислушиваясь к его мнению.

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Общаясь с детьми, можно использовать формулу эмоциональной грамотности: сказать о своих чувствах + объяснить причину + перейти на контракт (просьбу). «Я беспокоюсь за твое будущее, поскольку хочу, чтобы ты мог реализовать себя ... Давай договоримся, что ты будешь (просьба).... Тогда мне будет спокойнее». И внимательно выслушайте аргументы ребенка, получите согласие.

Почаще говорите о своих чувствах, о том, что дети важны для вас, разрешайте им ошибаться. Нужно давать ребенку теплые отзывы за любые малейшие усилия и достижения. Например, говорить: «Как ты хорошо выполнил это задание! У тебя отлично получилось!».

Если ребенок ошибается, не катастрофизировать, не критиковать, а вместе с ним обсудить ситуацию и найти пути решения.

Мамам и папам нужно развивать свои родительские компетенции: знать возрастные особенности ребенка, кризисы возраста, уметь найти подход к нему. А также развивать навыки стресс-менеджмента. Инвестиции в родительские компетенции — это инвестиции в здоровье и будущее ребенка в том числе.