Упор на профилактику. В КР предложили закрепить новую модель борьбы с насилием

Глава общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова обратилась к президенту КР Садыру Жапарову, председателю кабинета министров КР Адылбеку Касымалиеву и заместителю спикера Жогорку Кенеша КР Жылдыз Таалайбек кызы по поводу борьбы с насилием в семье.
По ее словам, количество таких случаев в Кыргызстане не снижается.
«Борьба с насилием в семье должна стать системной государственной политикой: от реагирования к профилактике. Предлагаю законодательно закрепить устойчивую междисциплинарную модель сопровождения пострадавших от семейного насилия по принципу: адвокат + психолог + социальный работник», — считает Назгуль Турдубекова.
Она отметила, что в сложившейся ситуации основной упор в борьбе с семейным насилием делается преимущественно на правоохранительные органы, что фактически сводит работу к реагированию уже после совершения насилия или даже убийства. Такой подход не обеспечивает полноценной защиты и не предотвращает повторную виктимизацию.
По ее мнению, необходимо перейти от реактивной модели к профилактической и комплексной системе поддержки.
В этой связи она предлагает:
- принять закон об оказании психологической помощи, закрепив обязательность психологического сопровождения в делах о семейном насилии;
- законодательно утвердить обязательную работу междисциплинарной команды в каждом случае насилия;
- внедрить институт социальных работников по предупреждению насилия в семье, раннему выявлению рисков и сопровождению семей. Это должны быть дополнительные кадры помимо соцработников по защите детей;
- обеспечить государственное финансирование деятельности психологов, соцработников, а также четкие стандарты межведомственного взаимодействия.
«Внедрение новой модели позволит выстроить эффективную систему профилактики, снизить повторные случаи насилия, повысить качество судебной защиты и укрепить доверие граждан к системе правосудия. Это стратегический шаг к реальной защите семьи и прав человека в Кыргызской Республике», — уверена Назгуль Турдубекова.