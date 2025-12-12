12:23
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.11
Происшествия

Сломал руку девочке. Психолога в Бишкеке приговорили к шести годам тюрьмы

Судья Ленинского районного суда огласил приговор по делу девочки с аутизмом, пострадавшей на приеме у частного психолога. Об этом сообщает глава общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, психолога приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Обвиняемый взят под стражу в зале суда.

На заседании суда присутствовали представители института омбудсмена и прокуратуры.

Ранее сообщалось, что девочка длительное время подвергалась болевым приемам, а 23 декабря 2024 года ее рука была сломана. После этого последовали тяжелые осложнения и пять операций подряд. Сейчас ребенок испытывает страх, не подпускает к себе людей и продолжает проходить восстановление.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354368/
просмотров: 1033
Версия для печати
Материалы по теме
Девочка с аутизмом пострадала у психолога. Омбудсмена просят вмешаться
Криминальная система в тюрьмах Кыргызстана рухнула — Дайырбек Орунбеков
В Кыргызстане запретят рекламу услуг психологов без профильного образования
Вандализм подростков: психолог объяснила, почему они оскверняют могилы
Фото дня. Дитя снежного барса: история Салимы в кадре Ивана Ряскова
В колонии № 16 в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой
Не ждать многого и не перегружать. Психолог о подготовке ребенка к школе
В Иссык-Атинском районе изнасиловали 4-летнюю девочку. Задержан подросток
В Ошской области задержан подозреваемый в похищении 10-летней девочки
В Токмаке автоинспектор спас девочку, подавившуюся палочкой от мороженого
Популярные новости
Два землетрясения зафиксировал в&nbsp;Кыргызстане Институт сейсмологии Два землетрясения зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии
Ташиев потребовал демонтировать конструкции у&nbsp;ЦУМа, сужающие проезжую часть Ташиев потребовал демонтировать конструкции у ЦУМа, сужающие проезжую часть
В&nbsp;Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за&nbsp;шпионаж В Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за шпионаж
Чиновника задержали по&nbsp;делу о&nbsp;хищении 12&nbsp;миллионов сомов при ремонте канала Чиновника задержали по делу о хищении 12 миллионов сомов при ремонте канала
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
12 декабря, пятница
12:16
Вакцинация не приводит к развитию аутизма — новый анализ ВОЗ Вакцинация не приводит к развитию аутизма — новый анали...
12:00
Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
11:47
ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в соцсетях
11:41
Журнал Time назвал «человеком года» создателей искусственного интеллекта
11:28
Камчыбек Ташиев пообещал создать пограничникам достойные условия жизни и службы