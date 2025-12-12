Сломал руку девочке. Психолога в Бишкеке приговорили к шести годам тюрьмы

Судья Ленинского районного суда огласил приговор по делу девочки с аутизмом, пострадавшей на приеме у частного психолога. Об этом сообщает глава общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, психолога приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Обвиняемый взят под стражу в зале суда.

На заседании суда присутствовали представители института омбудсмена и прокуратуры.

Ранее сообщалось, что девочка длительное время подвергалась болевым приемам, а 23 декабря 2024 года ее рука была сломана. После этого последовали тяжелые осложнения и пять операций подряд. Сейчас ребенок испытывает страх, не подпускает к себе людей и продолжает проходить восстановление.