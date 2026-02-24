12:28
Общество

Воспитатели перегружены, дети сбегают. Зарплату в соцучреждениях просят поднять

Глава общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова обратилась к властям с просьбой пересмотреть и повысить заработную плату сотрудников социальных учреждений.

По ее словам, сегодня в Кыргызстане остро стоит вопрос противодействия насилию. На государственном уровне принимаются программы и стратегии, однако на практике их реализация невозможна без квалифицированных специалистов, работающих «на передовой» — в муниципальных кризисных центрах, центрах помощи детям, пострадавшим от насилия, приютах для беспризорных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«В настоящее время зарплата психологов, юристов и специалистов по социальной работе составляет около 15 тысяч сомов на руки. Согласно законодательству, такой уровень оплаты относится к категории низкооплачиваемого труда. При этом средняя зарплата по стране составляет около 45 тысяч сомов. Разрыв очевиден», — написала Назгуль Турдубекова.

Низкий уровень оплаты труда приводит к острой нехватке кадров и высокой текучести персонала.

Правозащитник отметила, что социальная сфера требует профессионалов, владеющих навыками профилактики насилия, реабилитации, кейс-менеджмента, межведомственного взаимодействия. Это сложная, эмоционально выгорающая и высокоответственная работа. Однако действующая политика оплаты труда не позволяет удерживать квалифицированных специалистов и привлекать новых.

«Последствия мы видим уже сегодня: один воспитатель вынужден работать с десятками детей; сотрудники перегружены; качество услуг объективно страдает. Недавний случай побега группы детей из городского приюта — тревожный сигнал. Подобные ситуации напрямую связаны с кадровым дефицитом и невозможностью обеспечить должный уровень внимания и сопровождения. Возникает закономерный вопрос: как эффективно бороться с насилием, обеспечивать защиту беспризорных детей, лиц с инвалидностью и других уязвимых групп при столь ограниченных ресурсах? Без инвестиций в человеческий капитал социальная политика теряет свою результативность», — подчеркнула Назгуль Турдубекова.

По ее словам, повышение заработной платы сотрудников социальных учреждений — это не просто вопрос социальной справедливости, а вопрос безопасности детей, профилактики насилия и устойчивого развития общества.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке разыскивают восемь пропавших подростков — воспитанников реабилитационного центра «Акниет».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363303/
просмотров: 208
