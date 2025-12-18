Почему подростки чувствуют себя одинокими даже в любящей семье, как родителям не потерять контакт с ребенком и в чем главная ошибка стремления быть «идеальными»? Об этом в интервью 24.kg с подростковым психологом, магистром психологии Жакшылыком Жыргалбековым.

— Многие люди представляют консультацию у психолога как возможность выговориться и выплакаться. Но ведь это можно сделать и в узком кругу. Что тогда отличает работу психолога и почему его услуги стоят дорого?

— Да, психолог действительно выслушивает, но работа этим не ограничивается. Есть специалисты разных направлений: семейные, детские, подростковые и те, кто работает с людьми в трудных жизненных обстоятельствах. Не путать с психиатрами, которые занимаются диагностикой и лечением конкретных ментальных расстройств.

Психолог помогает разобраться во внутренних конфликтах, кризисах и переживаниях, найти решения, которые помогут выбраться из этого замкнутого круга. Наша задача — поддержать человека в выборе и помочь выстроить собственный путь к ментальному здоровью. Это профессиональная работа, требующая профильного образования, регулярных супервизий и практического опыта — это и формирует стоимость услуг.

— Вы работаете с подростками, давайте поговорим о них. В каком возрасте можно сказать, что характер юного человека сформирован и изменить ничего невозможно?

— Основное ядро личности сформировывается примерно к 25 годам, особенно навыки принятия решений. Ценностные ориентиры и личность в целом могут развиваться и позже.

— То есть у 15-летнего подростка все еще впереди, и родителям не стоит переживать, если что-то идет не так?

— Подростковый возраст — один из самых сложных в жизни человека. Именно в этот период происходит переосмысление себя и своей идентичности. Подростки пробуют разные роли, ищут себя, экспериментируют — от выбора профессии до стиля поведения. На них оказывают сильное давление школа, родители и общество, при этом жизненного опыта у них еще недостаточно. Уязвимость этого возраста в том, что повышается риск депрессий, тревожности и проявления психических расстройств. Генетика, личностные особенности и внешние обстоятельства играют, конечно, не последнюю роль.

— Как помочь в это время подростку? Понятно, что нужна забота близких. Но родителям, может быть, полезно узнать, где заканчивается забота и начинается гиперопека?

— Забота — это когда родители поддерживают ребенка, помогают ему учиться, дают опору, но позволяют принимать самостоятельные решения по мере взросления. Гиперопека — это постоянный контроль каждого шага. Встречали таких родителей? Они решают за ребенка всего его проблемы, защищают от всех трудностей, даже тех, которые ребенок мог бы пережить сам и извлечь урок. Есть родители, которые делают домашнюю работу, решают конфликты с друзьями или учителями. Бесконечный контроль того, что ребенок делает, даже по мелочам. Они не дают детям совершать ошибок, не дают возможности получить опыт.

— Узнаю многих мам из своего окружения. Каким будет итог такой гиперопеки?

— Будет страдать подросток. Он будет думать, что сам справиться не сможет, от этого снижается уверенность в себе. Развивается зависимость от взрослых: дети хуже принимают решения и решают проблемы самостоятельно. Появляется страх ошибок — любой промах может казаться катастрофой. Социальные трудности — труднее заводить друзей, идти на компромиссы, отстаивать свое мнение. Становятся неуверенными, тревожными, ищущими постоянного одобрения. Склонность откладывать важные решения или бояться пробовать новое тоже входит в этот список.

— Допустим, вырос ребенок не в гиперопеке, а в семье, которая его любит. Почему подросток может чувствовать себя одиноким даже в такой среде?

— Потому что кроме семьи есть еще общество, окружение. Подростковое одиночество часто связано со страхом быть собой и опасением быть отверженным среди сверстников. Подростки стремятся соответствовать ожиданиям, скрывают настоящие чувства, подстраиваются под коллектив. Если им кажется, что они не соответствуют идеалам, возникают чувства ненужности и одиночества.

— Родители могут заметить такое состояние без помощи психолога?

— Одиночество не всегда болезненно. Иногда подростки сами выбирают его, потому что хотят побыть наедине с собой. Это естественный процесс, и они его перерастут. Родителям надо уметь отличать эти состояния. Если подростку комфортно одному, у него есть интересы и ресурсы для восстановления — это нормально. Уединение помогает отдохнуть и лучше понять себя.

Повод для тревоги у родителей появляется тогда, когда одиночество причиняет ребенку боль, вызывает чувство ненужности или изоляции, при этом подросток хочет быть принятым, но не может наладить какие-либо отношения. Это состояние легко распознать, если у родителя с ребенком есть эмоциональный контакт.

— Часто за одиночеством подростка стоит неуверенность и неумение вступать в диалог или поддерживать разговор. При этом сегодня существует множество курсов ораторского мастерства. Насколько оправданы ожидания от их эффективности в решении этой проблемы?

— Такие курсы могут быть полезны, если подростку трудно выражать мысли или выступать публично, но при этом у него есть, что сказать, просто он зажат, стеснителен. Но есть подростки, которые и на этих курсах не раскроются, потому что проблема глубже. На первой же сессии у психолога эти проблемы можно выявить. И тогда станет ясно: продолжать ему ходить к психологу или можно пойти на курсы по ораторскому мастерству. Хотя тренинги по коммуникациям больше помогают в таких случаях.

— В некоторых школах есть социальные педагоги и психологи. Выполняют ли они коллективную работу, направленную на объединение детей и формирование благоприятного психологического климата?

— Теоретически групповая работа в школах нужна для профилактики конфликтов, буллинга и социальной изоляции, для развития навыков общения и эмоциональной грамотности. Однако на практике специалистов часто недостаточно: они перегружены индивидуальными запросами и документооборотом, поэтому их деятельность сводится к диагностике или помощи детям с уже выраженными трудностями.

— Много лет назад использовали термин «трудные подростки». Чаще всего под ним понимали хулиганов, курящих, состоящих на учете в милиции. Как сегодня выглядит образ «трудного подростка»?

— Табакокурение по-прежнему остается актуальной проблемой, однако сегодня на первом плане социальная изоляция, депрессивные состояния, сложности с профессиональной ориентацией, зависимость от онлайн-игр и дефицит навыков живого общения.

— Еще раз о мамах и папах. Скажите, бывают ли идеальные родители?

— Нет. Стремление к идеалу может приводить к разочарованию и внутреннему дискомфорту как у взрослых, так и у детей. В психологии используют понятие «достаточно хорошие родители» — те, кто удовлетворяют потребности ребенка в соответствии с возрастом, возможностями и реальной жизненной ситуацией, а не пытаются быть безупречными.

— С какими трудностями чаще всего сталкиваются родители подростков сегодня?

— Основная сложность — это изменение формы ответственности и контроля. Когда ребенок маленький, родитель максимально вовлечен в его воспитание. В подростковом возрасте начинается сепарация — отделение ребенка как физически, так и психологически. Здоровая сепарация — это двусторонний процесс. Родители должны поддерживать ребенка, проявлять заботу, но постепенно передавать ему право принимать решения и нести за них ответственность. Признак здоровой сепарации — это, например, сын решил жить отдельно от родителей. Им нужно поддержать это решение, перестать контролировать, но забота должна оставаться, но быть мягкой, ненавязчивой.

— Очень интересно послушать о бабушках и дедушках в контексте кыргызского менталитета. Как быть, если их мнение идет вразрез с интересами ребенка?

— Сегодня много обращений, связанных с семейными конфликтами на фоне изменения культурных норм. Ценности поколений различаются — отсюда и противоречия. Иногда бабушки и дедушки фактически выполняют родительские функции, особенно, если последние уезжают на заработки. Это может создавать путаницу в ролях. Родители, в первую очередь, должны выстраивать границы, чтобы ребенок понимал: кто принимает решения, а кто может советовать. Тут важен не возраст, а позиция взрослого.

— Кстати, по поводу миграции. Можно ли сказать, что у детей, чьи родители уехали на заработки, могут быть какие-либо проблемы в будущем?

— Не всегда. Все зависит от того, как ребенок пережил разлуку и сохранилась ли эмоциональная связь с родителями. Разлука может стать источником травмы отвержения, если ребенок чувствует себя брошенным. Но если причины отъезда объяснены, поддерживается контакт и удовлетворяются базовые эмоциональные потребности, последствия могут быть минимальными, потому что травмирует не событие само по себе, а то, как оно прожито.

— Почему в одной семье, с одними и теми же родителями, вырастают такие разные дети, несмотря на распространенное мнение, что дети копируют поведение отца и матери?

— Каждый ребенок по-своему воспринимает и интерпретирует поведение родителей, поэтому даже близнецы могут отличаться друг от друга. На формирование личности влияет не только семья, но и социальная среда, индивидуальный опыт, темперамент. Кроме того, родители не всегда одинаковы в разные периоды жизни: кого-то они воспитывали в молодости, с большим запасом сил и стрессоустойчивости, а кого-то — позже, когда жизненные обстоятельства, возраст и уровень энергии изменились.

— Если бы вы могли сказать одну важную фразу родителям подростков, какой она была бы?

— Будьте для детей всегда поддерживающими родителями, разрешайте им делать ошибки и учиться жить на собственном опыте.