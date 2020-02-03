Из скандала в скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять

Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов поддержал флешмоб против коронавируса. Зачем? Какое отношение имеет к коронавирусу ведомство, в функции которого входит защищать и продвигать культурные ценности? К тому же подобные акции противоречат усилиям Министерства здравоохранения: в рамках борьбы с коронавирусом медики настоятельно рекомендуют воздержаться от посещений мест массового скопления людей.

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31-летний Азамат Жаманкулов со дня своего утверждения в должности кочует из скандала в скандал.

24.kg решило вспомнить, чем отличился молодой чиновник.

Не успели утихнуть разбирательства с назначением директора в Кыргызском государственном цирке имени Абубакира Изибаева, как началось противостояние в Театре оперы и балета.

Закончилось оно увольнением руководителя Болотбека Осмонова. Он сказал, что ему посоветовал написать заявление министр. Азамат Жаманкулов отмолчался.

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Цирком же по сей день руководит уволенный по отрицательным мотивам чиновник Фархад Бекманбетов. Его Азамат Жаманкулов назвал достойным, соответствующим критериям и достаточно опытным. Глава Минкульта сделал акцент на то, что Фархад Бекманбетов работал в профильном ведомстве в должности заместителя министра, но не посчитал нужным упомянуть, что его назначенец был уволен за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Очень активно молодой чиновник проявил себя в ситуации с выставкой «Феминале современного искусства «Кормилицы» в Музее ИЗО имени Гапара Айтиева. Он заявил, что феминале использует язык провокации и эпатаж. А это, по мнению главы Минкультуры, дезориентирует посетителя и не имеет прямого отношения к заявленной теме экономической свободы.

Азамат Жаманкулов также считает, что такие перформансы идут вразрез с менталитетом кыргызов, и встал на сторону движения «Кырк чоро». А когда его в трусости упрекнула экс-президент Роза Отунбаева, поспешил опровергнуть, заявив, что решение об увольнении Миры Джангарачевой принял не потому, что «испугался качков».

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Почему, так и не объяснил, но очень красноречиво напутствовал участников акции «Известный маршрут», организованной гражданскими активистами против феминале. «Из-за выставки произошло столкновение взглядов. Мы, кыргызы, должны сохранить нашу национальную культуру и традиции. Сейчас стоит вопрос, должны ли мы открыться мировой культуре. Я думаю, что у европейской, арабской, японской, корейской и других культур мы должны перенять лучшее», — сказал Азамат Жаманкулов.

Промолчал он и тогда, когда стало известно, что артистам питерского театра танца «Искушение» не разрешили исполнить концертный номер без верхней одежды. Представление «Шоу под дождем» прошло в выходные в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. В Минкульте заявили, что ведомство не выносило никаких запретов.

«Организаторы предоставили руководству филармонии программу, в ней не было номера с раздеванием. Концерт прошел по предоставленной программе», — сообщили в министерстве.

Однако сам Азамат Жаманкулов щекотливую ситуацию не комментирует.

Азамат Жаманкулов стал министром культуры, информации и туризма в ноябре 2018 года. Однако никаких интересных идей или предложений в сфере развития культуры, никаких проектов ни сам глава профильного ведомства, ни его аппарат не предлагают. Только отговорки в стиле «позвоните завтра» и «дайте время молодому специалисту проявить себя».