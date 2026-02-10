11:43
Общество

Во Всемирных играх кочевников примут участие гости из 100 стран

Во Всемирных играх кочевников примут участие гости из 100 стран. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава Минкультуры Мирбек Мамбеталиев.

По его словам, открытие игр пройдет в столице КР на «Бишкек-Арене», а основные мероприятия будут проходить в Иссык-Кульской области на ряде культурных обьектов.

«Нам предстоит провести мероприятие мирового масштаба, и наша задача — показать миру культуру кыргызского народа, культуру кочевой цивилизации. Мы призываем СМИ содействовать общей консолидации страны в проведении этого значимого мероприятия», — отметил министр.

Как добавил руководитель Международного секретариата Всемирных игр кочевников Нурсултан Аденов, также ожидается приезд в КР более 500 зарубежных журналистов из 56 стран мира.

«На прошлых играх освещением мероприятия занимались 600 журналистов. В этот раз цифра может быть такой же или даже больше. Наша задача — создать все условия для хорошей встречи приезжающих и объединения народа Кыргызстана», — добавил он.
