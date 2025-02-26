У вас все блогеры там. Депутату не нравятся заместители министра культуры

На заседании Жогорку Кенеша депутаты дали согласие на назначение Мирбека Мамбеталиева на должность министра культуры, информации и молодежной политики.

После голосования вице-спикер Нурбек Сыдагалиев пожелал новому министру успехов и сказал, что реформу он должен начать со своих заместителей.

«Заместителями должны быть профессионалы. А у вас все блогеры там сидят», — заявил он.

Добавим, должность первого заместителя министра культуры, информации, спорта и молодежной политике занимает Чынгыз Эсенгул уулу. Еще три заместителя — Гульбара Абдыкалыкова, Тимурлан Ажималиев и Марат Тагаев.