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Власть

Минимальная зарплата работников культуры составляет 6 тысяч сомов

Минимальная зарплата работников культуры составляет 6 тысяч сомов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил кандидат на должность министра культуры Мирбек Мамбеталиев.

По его словам, средняя заработная плата в данной сфере составляет 16 тысяч сомов.

Депутат Бактыбек Марипов попросил кандидата в первую очередь, вступив в должность, пересмотреть заработные платы работников культуры.

Еще депутат попросил взять на контроль то, что в последнее время часто работники культуры рекламируют схемы мошенников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321107/
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