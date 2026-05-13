В Бишкеке женщина пыталась совершить суицид, ее спасли сотрудники МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, из микрорайона «Восток-5» поступила информация о том, что неизвестная женщина пытается совершить суицид. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Благодаря их профессиональным и слаженным действиям женщину удалось благополучно спасти и передать сотрудникам МВД, говорится в сообщении.

МЧС призывает граждан не оставаться равнодушными. Если вы стали свидетелями опасной ситуации или человеку требуется помощь, незамедлительно сообщайте по номеру 112.